На Балтфлот отправили первую партию призывников

Двадцать первых новобранцев весеннего призыва-2020 отправлены из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот на сборном пункте облвоенкомата.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них останется в регионе и будет проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 10 калининградцев отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Отправка молодого пополнения велась с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечены медицинскими масками.

Все военкоматы и сборные пункты региона обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами. Перед началом работы призывных комиссий флотские подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий. Специалисты РХБЗ также регулярно обеззараживают территории воинских частей.

Призывники прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получили телефонные сим-карты. Теперь их распределят по видам и родам войск, сфотографируют, выдадут многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переоденут в военную форму.