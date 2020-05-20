В Коми утонули два пассажира перевернувшейся лодки

На реке Печоре в Республике Коми под Сыктывкаром вечером 19 мая опрокинулась лодка, в которой находились пятеро человек, и в том числе шестилетний ребенок. Двое мужчин погибли.

Как сообщила республиканская прокуратура, по факту трагедии началась проверка. Если будут выявлены нарушения закона, ведомство примет все необходимые меры реагирования.

По информации ТАСС, в лодке находились двое мужчин, две женщины и мальчик. В воде оказались все пассажиры. Женщин и ребенка спасли очевидцы, на глазах которых перевернулась лодка. Помочь мужчинам не получилось.