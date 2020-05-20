Новости

Бывшим властям Украины пообещали "приключения и приговоры" 13:57
В Челябинской области ребенок стал жертвой опасной игры 13:55
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 13:53
На выставке в Минске покажут национальные предметы быта белорусов 13:53
Начались испытания новейшего корабля проекта "Каракурт" 13:51
Соискателей работы предупредили о новом виде мошенничества 13:50
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции 13:41
В Коми утонули два пассажира перевернувшейся лодки 13:38
На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса 13:38
Количество выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число новых выявленных случаев 13:37
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 13:34
Четверг станет самым холодным и дождливым днем на этой неделе в Москве 13:32
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме 13:28
Столичный Музей Космонавтики приглашает в гости к космонавтам 13:24
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей 13:23
Муфтий Северной Осетии госпитализирован с коронавирусом 13:21
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз 13:17
Собянин назвал сроки лечения от коронавируса 13:17
На Кубани банда "черных лесорубов" спилила 240 вековых дубов 13:16
В Волгограде через суд госпитализировали женщину с COVID-19 13:14
Мишустин: В 14 регионах РФ приняты решения о первом этапе снятия ограничений 13:02
Провинции Аргентины вернули жесткий карантин после новых случаев COVID-19 13:00
Видео: байкер сурово поплатился за то, что проскочил терминал без оплаты 13:00
Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве упало в четыре раза 12:59
В Москве отменили 846 штрафов за ошибки в привязке машины к пропуску 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми утонули два пассажира перевернувшейся лодки

Текст: Марина Ледяева

На реке Печоре в Республике Коми под Сыктывкаром вечером 19 мая опрокинулась лодка, в которой находились пятеро человек, и в том числе шестилетний ребенок. Двое мужчин погибли.

В Югре погибли волонтеры, искавшие упавшего в реку мальчика

Как сообщила республиканская прокуратура, по факту трагедии началась проверка. Если будут выявлены нарушения закона, ведомство примет все необходимые меры реагирования.

По информации ТАСС, в лодке находились двое мужчин, две женщины и мальчик. В воде оказались все пассажиры. Женщин и ребенка спасли очевидцы, на глазах которых перевернулась лодка. Помочь мужчинам не получилось.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"