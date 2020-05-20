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Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

В Ленобласти обнаружили штурмовик с погибшим экипажем

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа обнаружили фрагменты штурмовика Ил-2, который принимал участие в прорыве Ленинграда. Самолет нашли в лесу недалеко от населенного пункта Никольское.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, на месте падения поисковики обнаружили и останки членов экипажа. Из земли достали орден Красной Звезды и медаль "За Отвагу", предметы вооружения, элементы фюзеляжа с серийными номерами.

Военнослужащие установили, что штурмовик входил в боевой состав 943-го штурмового авиационного полка. В составе экипажа были младший лейтенант уроженец Тамбова Владимир Иванович Усков и стрелок-радист Александр Павлович Беляков. Их самолет фашисты сбили 22 марта 1943 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования младший лейтенант Владимир Усков награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды.

А в Тамбове уже начали поиски родственников героя. Известно, что он родился в 1919 году. Жил в доме № 13 по улице Буденного. Этот дом стоит до сих пор. Но нынешние владельцы ничего не знают о семье Усковых. Поисковики надеются, что родные отыщутся.

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