В Ленобласти занятым в общественных работах заплатят 24 тысячи рублей

Оплачиваемые общественные работы в регионе бывали и раньше, но тогда четко фиксировался срок, на который они заключаются, да и от работодателя требовалось платить не больше МРОТ. В этом году ситуация иная.
В частности, работники должны будут получать не меньше двух МРОТ, также на общественные работы смогут устраиваться в том числе и действующие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. То есть официально регистрироваться в качестве безработных им не нужно.
Первой отраслью, где начнутся общественные работы, в регионе стало дорожное строительство. Планируется, что участники программы займутся вырубкой деревьев, выкорчевыванием кустарников, будут косить траву, убирать мусор, мыть дорожные знаки, красить бордюрные камни, приводить в порядок остановочные павильоны и выполнять другие работы.
Месяц назад, кстати, подобные общественные работы уже были введены в Мурманской области. Занятые в них граждане смогут получать до 42 тысяч рублей.