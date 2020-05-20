В Ленобласти занятым в общественных работах заплатят 24 тысячи рублей

С 25 мая в Ленинградской области начинается сезон оплачиваемых общественных работ. Главная новация в том, что всем работникам будут выплачивать зарплату в размере двух региональных МРОТ, это 24 260 рублей. Сейчас в регионе многие предприятия попали под ограничения и их сотрудники вынуждены сидеть дома.

Оплачиваемые общественные работы в регионе бывали и раньше, но тогда четко фиксировался срок, на который они заключаются, да и от работодателя требовалось платить не больше МРОТ. В этом году ситуация иная.

В частности, работники должны будут получать не меньше двух МРОТ, также на общественные работы смогут устраиваться в том числе и действующие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. То есть официально регистрироваться в качестве безработных им не нужно.

Первой отраслью, где начнутся общественные работы, в регионе стало дорожное строительство. Планируется, что участники программы займутся вырубкой деревьев, выкорчевыванием кустарников, будут косить траву, убирать мусор, мыть дорожные знаки, красить бордюрные камни, приводить в порядок остановочные павильоны и выполнять другие работы.

Месяц назад, кстати, подобные общественные работы уже были введены в Мурманской области. Занятые в них граждане смогут получать до 42 тысяч рублей.