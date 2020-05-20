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Проект: В регионах

Детская коляска-тренажер

Для молодых мам организовали спортивные тренировки
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 106(8160)
Уже год в Заневском парке (Красногвардейский район) три раза в неделю проходят бесплатные занятия фитнесом для мам с колясками. Такой формат, предложенный энтузиасткой, был поддержан администрацией района и оказался очень востребованным у мамочек в декрете. На время самоизоляции занятия перешли в онлайн-формат. Но как только будет возможность - мамы снова будут тренироваться на свежем воздухе.

Важно: занятия проходят на серьезном уровне и включают в себя упражнения на растяжку всех мышц, кардиотренировку, комплекс для восстановления фигуры после родов и кормления. То есть у новичков после занятий порой, что называется, "все болит". Детские коляски используются в качестве "тренажера": ведь малыша не оставишь без присмотра. Часть упражнений выполняется на скамейках, а вместо "утяжелителей" берут бутылки с водой.

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Тренер - Илона Шока, тоже молодая мама с коляской. Именно она предложила создать группу фитнеса для мам.

- Я занималась фитнесом много лет, вела группы, особенно мне нравились аэробика, пилатес, стретчинг. Но это скорее было хобби. Работала я в фирме, занимающейся организацией конференций. За беременность набрала двадцать килограммов. Нужно было что-то делать. Пыталась выкроить время дома: получалось плохо. Мамы, имеющие грудных детей, меня поймут. Поняла, что единственное "свободное" время - прогулка. Составила специальный комплекс упражнений, которые можно было бы выполнять в парке, гуляя с коляской. Сначала занималась одна, потом решила, что комфортнее - с единомышленниками. Создала группу в "ВКонтакте", получила первые отклики. Обратилась в государственный Центр физкультуры и здоровья района, чтобы помогли с популяризацией. И случилось чудо - мне не только помогли с рекламой, но и предложили стать официальной ведущей на полставки, и мое педагогическое и спортивное образование пришлось кстати. То есть район поддержал мою инициативу. Мне настолько понравилась моя новая деятельность, что по выходу из декрета не вернусь на старую работу, а останусь тренером. Так что мамы могут не беспокоиться: занятия продолжатся, - сказала Илона Шока.

В чем же польза занятий? Тренировки помогают привести себя в форму после родов, укрепить мышцы спины (поясница - "больное место" у многих женщин, вынужденных поднимать ребенка с коляской по лестницам в домах, не имеющих лифта). Тренировки являются отличным средством против послеродовой депрессии и восполняют недостаток живого общения, в котором нуждаются мамы, "привязанные" к дому и уходу за ребенком. Общаются и на тренировках, и после. Обмениваются советами, рецептами, детскими вещами.

Что думают о занятиях сами мамы?

- Занимаюсь с самого начала этого проекта. Отмечу: бесплатность тренировок - это важно. Очень нравится заниматься. Здесь удается совместить несовместимое в обычной жизни мамы: гуляние с ребенком, занятия спортом и общение с другими мамами, - сказала Анастасия Тарасова.

А Татьяна Круглова отметила и сугубо лечебное воздействие тренировок. У нее сильно болела спина, пришлось обращаться к остеопату. После месяца тренировок в парке спина болеть перестала, и уже остеопат отметил высокий профессионализм тренера и рекомендовал посещать занятия дальше.

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Сейчас в группу записаны 30 мам, но, конечно, на конкретное занятие на свежем воздухе приходят не все: уход за ребенком вносит коррективы. Со временем менялся формат занятий. У кого-то дети уже стали ходить, и значит, их во время маминой гимнастики нужно занять. Так что в программу постепенно добавляются и упражнения для подросших детей. Две мамы ждут уже следующего ребенка, и для такой категории, как беременные, нужен иной комплекс упражнений. Чтобы поддержать женщин, Илона Шока прошла обучение и получила сертификат по перинатальному фитнесу и послеродовому восстановлению. В планах - отдельные занятия для беременных.

Как пояснил Алексей Соминский, директор ГБОУ ДОД "Центр физкультуры и здоровья", идея вовлечения в тренировки мам, находящихся в декрете, возникла уже давно. Полтора года назад им была предоставлена возможность участвовать в забеге "Женская восьмерка". Специально для них была обозначена относительно небольшая, двухкилометровая дистанция. Детей на время участия в забеге можно было оставить под присмотром аниматоров. Так что предложение энтузиастки Илоны нашло отклик.

- Одна из ключевых задач проекта - поддержание позитивного настроя у мам, которые и в обычные дни поглощены заботой о домашних, а что уж говорить о самоизоляции, когда все постоянно находятся дома. Кто-то может выкроить для себя час, кто-то только 15 минут - это не столь важно. Намного более значимым является сам факт заботы о себе, возможности выйти из бесконечной круговерти дел и провести время с пользой, так что присоединяйтесь к нашей онлайн-программе "Фитнес с коляской", - пригласил Соминский.

- Мы открыты для сотрудничества с другими районами и регионами. К нам обратились несколько тренеров, планирующих проводить подобные занятия, но уже на платной основе. Они предполагали, что мамочки будут платить по 200-300 рублей за тренировку. Им не удалось собрать группы: у многих мам в декрете нет финансовой возможности платить, да и вообще идея платить за тренировку в парке у кого-то вызывает удивление. Подобные занятия должны оставаться бесплатными, поэтому прежде всего надежда именно на государственные структуры, в которых заинтересуются нашим опытом, - подчеркнула Илона Шока.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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