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Как в космосе

Защитные фильтры будут выпускать по российским разработкам
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 106(8160)
В Петербурге начали производство мельтблауна - фильтрующего материала, используемого для изготовления именно медицинских масок. Это стало возможным благодаря тому, что специалисты Планетария N 1 создали научно-техническую лабораторию, в которой проектировались и создавались роботы, оборудование и видеоконтент на уровне мировых студий 3D-графики. Теперь инженеры и конструкторы временно перешли на сугубо медицинскую утилитарную тематику.

Напомним, что сейчас 70-80 процентов масок, продающихся в России, не обладают необходимыми барьерными свойствами и сделаны без применения специального фильтрующего слоя - мельтблауна. Они могут называться гигиеническими, защитными, но не строго медицинскими. Именно медицинские маски должны быть сделаны из трех слоев нетканых материалов: спанбонд, далее мельтблаун и снова спанбонд - при этом фильтрующим является именно средний слой из мельтблауна, верхний и нижний слои спанбонда используются для его защиты и минимизации пропускания влаги. Конечно, спанбонд - тоже фильтрующий материал, но мельтблаун значительно его превосходит. Однако последние два месяца маски в России производятся в основном без фильтрующего слоя.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Причина тому - острый дефицит мельтблауна. Материал поставлялся в Россию из Китая, Турции, Израиля, некоторых стран Евросоюза, но сейчас большинство мощностей используется для нужд этих стран. Что и понятно: потребность в медицинских масках и там резко увеличилась. Что касается России, то у нас небольшие мощности по его производству, а оборудование завозилось исключительно импортное ввиду отсутствия отечественных аналогов.

Материал поставлялся в Россию из заграницы, но сейчас большинство мощностей используется для нужд стран-экспортеров

Инженеры изготовили первую российскую линию по производству мельтблауна. Установка построена на базе высокоточной фильеры (экструзионной головки), в которой просверлены микроскопические отверстия диаметром всего 0,22 миллиметра. Через эти отверстия проходит нагретый до больших температур полипропилен специального типа, который подхватывается реактивным воздушным потоком и вытягивается в волокна, имеющие толщину около 0,005 миллиметра. Производительность линии составляет 200 килограммов мельтблауна в сутки, этого хватит на фильтрующий слой для 200 тысяч масок.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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- Полтора месяца назад, когда мы только начали производить собственные маски, мы ощутили серьезную нехватку сырья. В нашей лаборатории мы ежедневно исследуем новые маски других производителей и видим, насколько сильно упало качество фильтрации по сравнению с медицинскими масками до пандемии. Мы сразу начали разрабатывать линию по производству мельтблауна и получили первый материал, который соответствует требованиям по толщине волокон. Сейчас мы готовим линию к серийному производству. Специалистами разрабатываются также автоматические линии по производству масок, приборы ультразвуковой сварки для прошива нетканых материалов, челноки для плетения резинок для СИЗ (средств индивидуальной защиты), а также изготавливается небольшой объем самих масок для тестирования разрабатываемого оборудования, - поясняет Евгений Гудов, руководитель проекта.

Отметим, что все производство в планетарии автоматизировано с использованием роботов, выпускаемых в лаборатории при самом планетарии.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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