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20.05.2020 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге призывников обязали носить маски и соблюдать дистанцию

Текст: Вера Черенева

В Петербурге стартовал весенний призыв. Кампания в этом году проходит необычно из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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В военкоматах нет привычного столпотворения. Возле входа полутораметровая разметка. Призывники ждут своей очереди. Все в масках. Внутри во время комиссии сидеть можно только через кресло друг от друга. У каждого призывника берут анализы, в том числе и на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в весеннюю кампанию из Петербурга и Ленобласти будет призвано порядка 4,5 тысячи человек. А всего военкоматы предстоит посетить 25 тысячам парней призывного возраста. Им предстоит пройти медкомиссию для уточнения состояния здоровья, а также уточнить данные по отсрочкам.

На данный момент в военкоматах уже побывали более 700 человек, 210 признаны годными к военной службе и зачислены в ряды призывников.

В пресс-службе ЗВО отмечают, что по прибытию в военные части новобранцев ждет двухнедельный карантин.

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