В Петербурге призывников обязали носить маски и соблюдать дистанцию

В Петербурге стартовал весенний призыв. Кампания в этом году проходит необычно из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В военкоматах нет привычного столпотворения. Возле входа полутораметровая разметка. Призывники ждут своей очереди. Все в масках. Внутри во время комиссии сидеть можно только через кресло друг от друга. У каждого призывника берут анализы, в том числе и на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в весеннюю кампанию из Петербурга и Ленобласти будет призвано порядка 4,5 тысячи человек. А всего военкоматы предстоит посетить 25 тысячам парней призывного возраста. Им предстоит пройти медкомиссию для уточнения состояния здоровья, а также уточнить данные по отсрочкам.

На данный момент в военкоматах уже побывали более 700 человек, 210 признаны годными к военной службе и зачислены в ряды призывников.

В пресс-службе ЗВО отмечают, что по прибытию в военные части новобранцев ждет двухнедельный карантин.