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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нашли решение

В Петербурге определяют новые правила траурных церемоний
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
В Петербурге разъяснили особенности проведения церемонии прощания и похорон. Необходимость этого возникла в связи с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой, в котором регламентируются мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда жизни и здоровью людей.

В одном из пунктов этого документа говорится, что необходимо исключить "осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза".

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Сейчас все организации, занятые в сфере ритуальных услуг, соблюдают нормы, обеспечивающие безопасность сотрудников: перчатки, масочный режим, социальную дистанцию. Понятно, что при церемонии прощания не всегда возможно выдержать эти правила, что вызвало в городе нарекания жителей. Многие просят разрешить им проститься с близкими, скончавшимися не от коронавируса, "по-человечески".

Власти пошли навстречу таким заявлениям. Вместе с Роспотребнадзором власти города сейчас уточняют этот порядок.

Как отмечается на официальном сайте правительства города, для проведения церемоний прощания с умершими, исключающими личное прощание родственников с покойным, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов крематория Санкт-Петербурга. Подчеркивается также, что на кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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