В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей

В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.

По его словам, в параде примут участие самые современные корабли. В частности, первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Также в знак признания вклада российского флота в исследованиях океана вместе с боевыми кораблями в параде примут участие 2 новейших гидрографических судна.

Шойгу отметил, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве также пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. На десантных катерах планируется провести боевые машины времен Великой отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 "Катюша".

Говоря о воздушной части парада, министр уточнил, что в небе над Петербургом пролетит 41 самолет и вертолет, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир".

Министр рассказал, что военно-морской парад пройдет на всех флотах. Его можно будет увидеть в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус, а также впервые в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Каспийске.