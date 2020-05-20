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20.05.2020 16:45
Проект: День Победы

В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей

Текст: Александр Степанов
В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

По его словам, в параде примут участие самые современные корабли. В частности, первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Также в знак признания вклада российского флота в исследованиях океана вместе с боевыми кораблями в параде примут участие 2 новейших гидрографических судна.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Шойгу отметил, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве также пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. На десантных катерах планируется провести боевые машины времен Великой отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 "Катюша".

Говоря о воздушной части парада, министр уточнил, что в небе над Петербургом пролетит 41 самолет и вертолет, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир".

Министр рассказал, что военно-морской парад пройдет на всех флотах. Его можно будет увидеть в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус, а также впервые в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Каспийске.

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