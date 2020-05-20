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20.05.2020 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге врача спасли от COVID-19 с помощью донорской плазмы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге врач больницы №40 Анатолий Спирин вылечился от COVID-19 с помощью донорской плазмы, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: iStock
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Сейчас заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин выписан из больницы домой, но изначально, когда у него только диагностировали COVID-19, прогнозы были весьма тревожные.

На пятый день после начала болезни у него развилась пневмония, появилась одышка, кашель, нарастала интоксикация.

Спирин признается, что даже стал писать письма дочери, думал, что может не выкарабкаться.

Помогла плазма донора. Уже на следующий день после перелива плазмы врач пошел на поправку, а еще через сутки его состояние перестало вызывать опасения у коллег. Сейчас Спирин восстанавливается дома.

Это второй случай, когда в Петербурге пациент с коронавирусной инфекцией вылечился благодаря плазме. Сейчас в отделении реанимации больницы находится еще один человек, которому перелили донорскую плазму. Он пока на аппарате ИВЛ, но врачи надеются, что исход и в его случае будет благополучным. Сейчас его состояние постепенно стабилизируется.

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