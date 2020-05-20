В Великом Новгороде завели дело из-за очереди за бесплатными продуктами

В Великом Новгороде начато расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм у местного комплексного центра социального обслуживания. Учреждение объявило о раздаче продуктов и возле крыльца образовались очереди.

Как сообщает прокуратура Новгородской области, продукты раздавались лицам старше 65 лет, не всем, а только тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Правда, в условиях распространения коронавирусной инфекции, приглашать людей из групп риска к крыльцу центра, оказалось сомнительной идеей. Из-за этого и было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Новгородской области проверила все материалы и сочла действия следствия законными и обоснованными. Конкретных подозреваемых пока нет, дело возбуждено по факту, выясняется, можно ли было избежать скопления людей и почему этого не было сделано.