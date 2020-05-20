В Вологодском областном онкологическом диспансере появился новый комплекс лучевой терапии для онкобольных пациентов.

С помощью специального программного обеспечения создается трехмерная цифровая модель расположения опухоли и окружающих ее здоровых тканей. Это позволяет вычислить смертельную дозу излучения для злокачественных клеток при минимальной лучевой нагрузке на здоровые. Динамику изменения опухоли можно отслеживать в процессе лечения без дополнительной компьютерной томографии.

Стоимость комплекса - почти 200 миллионов рублей, оборудование приобрели в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Медики рассчитывают, что комплекс поможет повысить выявляемость онкологии на ранней стадии.

- Оборудование отличается максимальной точностью наведения, дозирования и контроля. Первую процедуру облучения на новом комплексе уже сделали жителю области с опухолью миндалин, - говорит главврач онкодиспансера Сергей Аносенко.

С помощью нового аппарата высокоспециализированную медицинскую помощь смогут получать до 950 пациентов с онкологическими заболеваниями в год. Обслуживает комплекс целая команда специалистов, в которую входят инженеры, физики, врачи-радиотерапевты и средний медперсонал. Осваивать новые методики лучевой терапии сотрудники будут в течение года.