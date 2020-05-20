Валерий Фокин: Задача национального театра - не бояться новой реальности

Онлайн-показы спектаклей Александринского театра за время мирового культурного карантина собрали 1 миллион 721 тысячу человек. 350 тысяч посмотрели премьеру "Маузера" Теодороса Терзопулоса в прямом эфире, 156 тысяч - спектакль Валерия Фокина "Ваш Гоголь. Последний монолог", в реальной жизни по замыслу и сценографии рассчитанный на очень ограниченное количество зрителей. 149 тысяч - камерную постановку Михаила Патласова "Чук и Гек"… И вся дальнейшая статистика подтверждает: в театре началась онлайн-эпоха, в ней нам существовать и дальше.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, как эстетически поменяется театр после пандемии. И сообщил о том, что в старейшем национальном драматическом театре России - Александринском - открывается новая виртуальная "Другая сцена". Где будет иметь место и театральный проект об информационной гигиене, и детективное интерактивное судебное разбирательство "Драма на шоссэ". Премьера спектакля состоится уже 26 мая. Свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века, станут зрители, а в состав присяжных войдут известные деятели науки и культуры.

Об эпидемии холеры, когда сто лет назад тоже закрывали театр

Валерий Фокин: В интернете мы почти два месяца так живем… Сезон тяжелый, конечно же, странный. Необычный, потому что никогда еще с этим не сталкивались в предыдущей практике. Последняя такая эпидемия, когда был закрыт театр, произошла сто лет назад, в конце 19 века во время эпидемии холеры. Кстати, все это произошло во время поста. И тут в пост такая же история...

Мы выполняли все свои планы, но столкнулись с тем, что наша первая премьера в этом полугодии - "Маузер", которую ставил Теодорос Терзопулос, прошла уже в онлайн-трансляции, когда мы вынуждены были играть без зрителя. Это было напряженное зрелище, хотя опыт интересный и, мне кажется, удачный. Я не говорю о количестве зрителей, это другое. Сравнивать онлайн-трансляцию и вообще интернет и живой театр нельзя - принципиально разные вещи. Следующая премьера была запланирована буквально через несколько дней, но мы не смогли сыграть спектакль "Нана" Андрия Жолдака, потому что еле успели посадить режиссера на последний самолет в Берлин. И он от нас улетел. Думаю, что мы откроем следующий сезон премьерой Жолдака, но все опять же зависит от режиссера и от его приезда.

О психологическом страхе

Интернет-существование театра - это не вынужденная ситуация. То есть она произошла как вынужденная, но мы про это думали уже несколько лет. Мы пришли в эту реальность - интернет, и мы должны будем осваивать ее художественно. Потому что информативно мы освоили интернет-пространство уже вдоль и поперек, а вот художественно - нет. Новая программа, которой занимаются главный продюсер Новой сцены Александр Малич, режиссер Александринского театра Антон Оконешников и я, как раз настроена на то, чтобы экспериментировать и искать именно новые проявления и ходы в интернет-пространстве. Когда-то мы называли третьим искусством телевидение, а теперь добиваемся, чтобы можно было предположить, что интернет станет четвертым. У интернета те возможности, которыми не обладает ни театр, ни кинематограф, ни телевидение. Это хочется использовать, но с художественной точки зрения. Только надо быть очень внимательными, чтобы не перейти черту между живым, как я называю, театром, не слишком увлечься...

Я уже много лет назад говорил о необходимости экспериментировать на территории интернета. Той, куда мы зашли и откуда мы уже не выйдем, судя по всему. Но ни в коем случае нельзя путать живой театр, как я называю, и интерактивный онлайн-театр. Когда закончится вся эта ситуация и мы вернемся в живой театр, это будет не так просто. Публика, думаю, сразу не побежит сломя голову в зрительные залы, и на это есть много разных психологических причин. Но живой театр, театр с живым артистом, с живым контактом - это для нас незыблемо. Хотя интернет будет составлять конкуренцию живому театру, это сто процентов, и не только творчески - он будет составлять конкуренцию по части зрителей. И это тоже теперь надо учитывать.

Конечно, после выхода из режима карантина в театрах будут трудности со зрителем. Удобней, особенно в первое время, смотреть трансляции. Во-первых, это дешевле - сидеть дома и смотреть, а в театр надо все-таки билет покупать. А во-вторых, будет опасность психологическая, люди будут думать: а кто будет сидеть со мной рядом, а как мы - через кресло будем сидеть? Психологический страх будет присутствовать какое-то время. Вопросы, которые надо решать: что, мы будем играть на ползала? Нас ограничат в продаже билетов?.. Но это новая реальность, в которой нам придется жить.

О роли национального театра в новых обстоятельствах

Какая задача национального театра? Как раз не бояться новой реальности, активно ее осваивать и с ней взаимодействовать. Но при этом не забывать того мудрого, умного, глубокого традиционализма. Те живые и вечные традиции, которые надо сохранять особенно в национальном театре. Так что сочетание новаторства и традиционализма - мне кажется, главное и незыблемое.

И, конечно, я очень надеюсь на международные отношения. Перемены произошли и происходят существенные. Я уверен, что мы уже по-другому жить не сможем. Экономически не сможем, финансово, эстетически многое повернется. Но мир как бы вздрогнул и понял, что умирают везде - и в Америке, и у нас… Мы люди. Мы не поменяемся внутри, какими были, такими и останемся, к сожалению. Но мы хотим все-таки быть друг с другом. Это внутренняя потребность, которую обнажил кризис. И наши международные контакты будут иметь огромное значение в дальнейшем. Я это всегда говорил, что политики сжигают мосты, а в культуре мы их восстанавливаем. И культура как раз должна будет совершенно по-новому, мне кажется, взаимодействовать. Тем более Петербург - это город, который всегда прорубал окно искусства в Европу…

Что касается онлайн-трансляций, мы действительно первыми вышли с премьерой благодаря "Маузеру", и довольно активно в течение всего этого времени проводили программы, связанные с демонстрацией наших спектаклей онлайн. Мы открыли свои видеоархивы. Интересная ретроспектива, потому что была увидена программа на протяжении многих лет и направление театра: что получилось, что не получилось, как развивались артисты за эти годы, как мы двигались, что мы хотели. Кроме того, были специальные программы, сделанные к 9 Мая и не только.

О Другом театре

Сегодня мы стоим перед новым профессиональным вызовом. "Другую", интерактивную сцену мы давно уже хотели сделать, выйти в интернет-пространство, освоить его художественно, чтобы трансляции были не только технически очень художественно сделаны, но и попытаться сделать оригинальные спектакли, оригинальные проекты специально для интернета. Которые могли бы идти в интерактивном диалоге, чтобы зрители участвовали в действии. Это главная задача, потому что интернет как раз и обладает, в отличие от телевидения, от театра вот этой способностью включаться, вести диалог непосредственно здесь и сейчас.

Первой такой премьерой "Другой сцены" будет предложение, которое сделал эксклюзивно для нас писатель Борис Акунин. В основе лежит детективный рассказ, судебное разбирательство некоего преступления. В группу присяжных заседателей будут входить известные, медийные люди. Первая группа присяжных уже сформирована: Мария Миронова, Константин Богомолов, Николай Сванидзе, Татьяна Толстая, Полина Осетинская, Алексей Пивоваров - то есть люди совершенно разных профессий.

Актриса Мария Миронова является и одним из главных действующих лиц в благотворительном фонде "Актер", и это для нас важно, потому вся затея носит благотворительный характер: деньги от проекта будут разделены в равных долях между фондом "Детский хоспис" и между фондом "Актер".

Мне кажется, получается интересная драматическая игра. Мы хотим поставить это профессионально и достойно. Потому что мы сегодня видим, какое количество зум-читок, зум-спектаклей делается и выкидывается. Я ничего плохого не хочу сказать о попытках наших коллег, это естественная реакция и естественное желание сегодня так существовать, других пока нет у нас возможностей. Но часто я вижу, как это плохо, неубедительно с точки зрения профессионального уровня сориентировано. Нам бы не хотелось подобного. Я не знаю, успеем ли мы, получится ли у нас, но мы будем пытаться. "Другая сцена" откроется премьерой по Акунину, а дальше готовится целая программа, на которую возлагаются большие надежды.

P. S.

Художественную и техническую поддержку проектов "Другой сцены" оказывает студия визуальных решений SmartLight. Режиссер программы Антон Оконешников готовит ее как мультижанровую: "Другая сцена создается с помощью молодых художников, режиссеров, хореографов, музыкантов и органически, как мы надеемся, вливается в наше художественное направление Александринского театра. Есть Основная сцена, где у нас большие спектакли, есть Новая сцена - территория поиска. Другая сцена - это принципиально новое взаимодействие со зрителем, неизвестное пока нам пространство, которое мы пытаемся изучить и не просто изучить как какой-то новый язык. Нам важно, чтобы работы были художественным актом, актом художественного опыта. Это наша цель".

В августе 2020 года в афише "Другой сцены":

- интерактивный спектакль режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской "Театр у аппарата", где у каждого зрителя будет возможность пообщаться с одним из корифеев Александринского театра (автор идеи Анна Соколова);

- онлайн-перформанс contemporary хореографа и танцовщика Владимира Варнавы "Зачем такой танец?";

- документальный социальный форум-театр "Через час", режиссер Алексей Едошин, драматург Ксения Савельева;

- онлайн-концерт на домашней кухне от композитора Даниила Коронкевича "Рейв над городом";

- спектакль в формате онлайн-консультации в жанре мокьюментари Information delivery, идея и медиа Марии Блиновой, режиссер Дмитрий Крестьянкин;

- онлайн-читки пьес драматургов магистратуры РГИСИ от режиссеров Романа Кагановича, Олега Христолюбского, Ярослава Морозова, Михаила Смирнова;

- экспериментальный аудиовизуальный перформанс от композитора Андрея Бундина "Микробиом";

- спектакль в прямом эфире Instagram "Радио "Свобода" от режиссера Семена Серзина;

- спектакль в Instagram от молодых режиссеров-магистрантов РГИСИ "Синяя борода".