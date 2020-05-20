Журналисты Петербурга запустили проект "Адаптация"

"Российская газета" и газета "Санкт-Петербургские ведомости" стали соорганизаторами Всероссийского журналистского проекта "Адаптация".

Задача проекта, который будет выходить при поддержке Союза журналистов России, с помощью авторитетных ученых, деятелей культуры и искусства, политиков, крупнейших специалистов в разных областях знаний - заглянуть в будущее и попытаться осмыслить глобальные последствия пандемии. Причем, как подчеркивают организаторы, не просто осмыслить, а помочь подготовиться к грядущим переменам и, по возможности, предсказать их. "Думаем о том, что потом", - таков девиз проекта, который стал своего рода акцией журналистской солидарности.

- Именно СМИ сегодня могут выступить площадкой для широкого обсуждения важнейших социальных проблем, давая читателям не только новости, но и серьезные публикации, в которых выскажут свое компетентное мнение авторитетные эксперты, - говорит Дмитрий Шерих, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости". - В этом мы, журналисты, видим сегодня свою социальную миссию.

Председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор ТАСС-Северо-Запад Александр Потехин, отмечает:

"Сейчас часто звучит фраза: "Мир никогда уже не будет прежним". А каким он будет? Разобраться в этом помогут лучшие умы, а сделать их оценки доступными читателям - наши журналисты".

Неслучайно проект "Адаптация", рожденный в Петербурге, охотно поддержал Союз журналистов России, а вслед за ним - десятки СМИ из других регионов.

- Журналисты сегодня, в той небывалой, удивительной, опасной ситуации, которую мы все переживаем, находятся, как и врачи, на первой линии фронта, - говорит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Около 60 наших коллег в мире уже погибли от коронавируса, выполняя свой профессиональный долг, пятеро из них - россияне.

Примечательно, что в сегодняшних условиях растет читательское доверие именно к официальным СМИ, тексты самодеятельных сайтов и "независимых блогеров" с их зачастую непроверенной информацией уходят из поля зрения широкой аудитории.

Вместе с тем, подчеркивает Соловьев, ситуация во всех СМИ, особенно печатных и региональных, близится к критической. Рекламный рынок упал на 30-50 процентов, в этих условиях тираж газет и журналов сократился на 37 процентов. У трети журналистов уменьшились зарплаты, 19 процентов редакций заявляют, что вынуждены сократить штат сотрудников.

- Исходя из этого, мы требуем включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, - говорит Владимир Соловьев.

Правдивая информация в тяжелые, кризисные периоды жизни, нужна людям как воздух. И не менее важно понимание закономерностей происходящих процессов, их прогнозы и перспективы. В этой связи проект "Адаптация" трудно переоценить.

Как же он будет выглядеть технически?

Объединившиеся СМИ будут публиковать материалы проекта "Адаптация" на сайте Союза Журналистов России, предоставляя коллегам право на их перепечатку.

Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты", отмечает:

- Учитывая масштаб "Российской газеты", огромного медиахолдинга с развитой филиальной сетью, мы готовы выйти на всероссийский охват по аудитории, темам и географической принадлежности спикеров. И даже можем шагнуть за границы нашей страны, учитывая, что у "РГ" есть Средне-Азиатское представительство, в Бишкеке. Во-вторых, мы планируем пригласить к участию в проекте "Адаптация" газеты, информагентства и телеканалы, которые уже входят в проект контент-партнерства "Российской газеты" и региональных СМИ. А это - 352 региональных СМИ из 57 регионов России. Кстати, большинство из участников проекта "Адаптация" - например, "Петербургский дневник", "Казанские ведомости", "Ставропольская правда", уже являются контент-партнерами "Российской газеты". А с сегодняшнего дня контент-партнерами "РГ" стали и "Санкт-Петербургские ведомости".

Еще одной из платформ сотрудничества, по мнению организаторов, может стать Ассоциация СМИ Северо-Запада.

Что же за темы войдут в первую повестку "Адаптации"? Какие спикеры станут ее первыми героями?

Главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов сообщил, что первая публикация проекта в возглавляемой им газете уже вышла - это "круглый стол" с антропологами о том, как пандемии изменила наши поведенческие реакции - и в протокольном, и в личностном общении. Насколько прочно новый тип поведения закрепится в нашей жизни?

В портфеле у редакции также интервью о последствиях пандемии с ректором ИТМО Владимиром Васильевым, художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным, президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженным тренером России Михаилом Рахлиным.

"Санкт-Петербургские ведомости" в рамках проекта "Адаптация" уже опубликовали большой материал, в котором директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывает о прогнозах в научной и экспозиционной деятельности музея.

Но не только привычный формат интервью и статьи будет использоваться в новом проекте.

Анжелика Гурская рассказала, что "РГ" сейчас готовит "круглый стол", основными участниками которого станут представители НИИ градостроительства, института урбанистики и профильные эксперты. Тема будет посвящена тому, как изменится городская среда после пандемии. Аналогичные исторические примеры известны: например, чума заставила средневековые города решать проблему питьевой воды и антисанитарии, бороться со скученностью населения.

- Попробуем ответить на вопрос - сможет ли пандемия, к примеру, заставить строителей отказаться от строительства так называемых "человейников", которыми кишат современные города? - говорит Гурская.

Еще несколько тем "РГ" планирует обсудить с учеными Заполярья - Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра РАН. В центре внимания будет такой вопрос: как отразится пандемия на социальных связях жителей Крайнего Севера, где традиционно востребованы сплоченность и взаимопомощь. В одном из ближайших номеров "РГ" выйдет материал о том, как изменится после пандемии судостроительная отрасль и сама технология судостроения - как гражданского, так и военного.

Справка "РГ"

"Адаптация. Думаем о том, что потом" - общероссийский журналистский проект эпохи карантина, организатор Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, соорганизаторы "Российская газета" и газета "Санкт-Петербургские ведомости". Координатор Дмитрий Шерих, председатель Сантк-Петербургского отделения Союза журналистов России ds@jourspb.ru.

Формат публикаций - интервью, круглые столы, конференции.

Каждая из публикаций может быть свободно перепечатана другими участниками проекта, благодаря чему к мнениям, теориям, прогнозам и советам экспертов из разных регионов смогут прислушаться читатели, слушатели и зрители всей России.

Принять участие в проекте может любое зарегистрированное российское СМИ, которое придерживается принципов ответственной журналистики.

Участие в проекте носит заявительный характер. Сообщить о своем участии СМИ может координатору проекта.

Каждый участник проекта самостоятельно выбирает экспертов и публикует в своем СМИ не менее двух собственных материалов по теме проекта. Все материалы проекта публикуются под рубрикой "Адаптация". Участники проекта берут на себя урегулирование вопросов авторских и иных прав на опубликованные ими тексты и предоставляют другим участникам проекта право перепечатки своих текстов с обязательным указанием автора и СМИ, впервые его опубликовавшего.

Материалы проекта "Адаптация" будут доступны по ссылке.