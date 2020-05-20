Депутат Заксобрания Кубани задержан по подозрению в мошенничестве

В столице Кубани глава следственного комитета региона возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Краснодарского края. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Речь, как выяснилось, идет о 37-летнем депутате ЗСК пятого созыва, гендиректоре ООО "Краснодар Сити" Андрее Сигидине.

- Установлено, что компания ООО "Краснодар Сити", возглавляемая депутатом ЗСК, с августа 2015 года занималась строительством многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Шоссе Нефтяников в центральной части Краснодара, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. - С февраля 2018 по 2019 год депутат ЗСК в сговоре с иными неустановленными в настоящее время лицами осуществил хищение денежных средств дольщиков, значительно завысив стоимость выполненных работ. Всего за этот период было привлечено свыше 230 миллионов рублей, часть из которых похищена, свои обязательства застройщик не выполнил.

По данным официального сайта Законодательного собрания Кубани, за плечами 37-летнего депутата Андрея Сигидина два высших образования - он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко С. М. по специальности "командная тактическая специальной связи", а позже получил диплом экономиста в Российском университете кооперации. В ЗСК депутат является секретарем Комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности.

Сообщается, что подозреваемый задержан и направлен в изолятор временного содержания. Оперативное сопровождение было осуществлено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела, выявление новых эпизодов преступной деятельности, а также установление всего круга причастных к преступлению лиц находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.