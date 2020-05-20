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20.05.2020 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Донской губернатор пообещал увольнять чиновников без масок

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев жестко высказался на тему масочного режима в регионе и пригрозил чиновникам увольнением при его несоблюдении. Информация об этом опубликована на официальном сайте донского правительства.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Голубев отдельно отметил, что органам власти нужно начинать с себя - все без исключения сотрудники государственных структур должны неукоснительно выполнять масочный режим.

- Это касается всех: и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, - а также подведомственных учреждений. Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования, - акцентировал внимание глава региона.

Тем временем, как показывает мониторинг, в общественных местах около 60 процентов жителей области надевает маски. Самые дисциплинированные - жители сельских районов. В большинстве городов масочный режим соблюдают далеко не все. Так, в одном из районов Ростова всего у 15 процентов горожан были маски.

Как подчеркнули в ведомстве, совместными усилиями органов полиции, Росгвардии и местного самоуправления необходимо обеспечить постоянное патрулирование общественных мест с выявлением нарушений, на виновных должны налагаться штрафы.

Напомним штраф за несоблюдение масочного режима в общественных местах на Дону сегодня составляет от 1000 рублей и выше.

Всего, по данным на 20 мая, в Ростовской области заболело коронавирусом 2784 человека (за последние сутки выявлено 139 новых случаев), выздоровело 989 человек, под наблюдением - 7212, умерло 33 человека.

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