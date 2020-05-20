Фрегат "Адмирал Григорович" впервые направился в Индийский океан

Фрегат "Адмирал Григорович" в сопровождении спасательного буксира "Профессор Николай Муру" направились в Индийский океан для демонстрации флага Российской Федерации. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

В настоящее время корабли вошли в Суэцкий канал со стороны Средиземного моря, где несли службу в составе постоянной группировки ВМФ России.

- После прохода Суэцкого канала корабли Черноморского флота пройдут Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, из которого попадут в Индийский океан, - рассказал Рулев.

По его словам, технические возможности фрегата и буксира позволяют выполнить поставленные задачи в южных широтах. Экипажи получат опыт плавания в этом регионе.

Справка "РГ"

Фрегат "Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота в Калининграде. Поступил на вооружение ЧФ в 2016 году. Корабль оснащен ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Дальность плавания - около 5000 миль. Максимальная скорость хода - 30 узлов. Экипаж - 200 человек.