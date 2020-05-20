Впервые в день последнего звонка школьные дворы окажутся безлюдными. Массовые мероприятия отменены по всей стране из-за пандемии коронавируса. Праздник пройдет в Крыму 22 мая в формате телеэфира на телеканале "Первый Крымский". Некоторые муниципалитеты решили не ограничиваться онлайн-церемонией и придумали, чем порадовать учащихся.

Например, в Саках школьный звонок одновременно прозвучит на всех улицах города.

- Украшенные автомобили будут объезжать город, чтобы все услышали школьный звонок. Будет задействовано семь-восемь машин, - рассказал глава администрации Сак Александр Овдиенко.

Помимо этого, каждая школа готовит флешмоб - видеообращение учителей к выпускникам и слова благодарности выпускников своим педагогам. Эти ролики разместят в соцсетях.

Ялтинские учащиеся смогут увидеть дворы своих школ, но только по телевизору. Как рассказал начальник управления образования администрации Ренард Кутковский, руководство города договаривается с местными телеканалами об эфире.

Также обсуждается возможность одновременного запуска в небо выпускниками Ялты воздушных шаров.

Заместитель главы администрации - начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина рассказала, что последний звонок запланирован на 9 утра, школьников по телевизору поздравят глава Республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. В крымской столице в этом году 2212 выпускников.

Минпросвещения РФ также рекомендовало проводить выпускные в режиме "онлайн".