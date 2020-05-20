Например, в Саках школьный звонок одновременно прозвучит на всех улицах города.
- Украшенные автомобили будут объезжать город, чтобы все услышали школьный звонок. Будет задействовано семь-восемь машин, - рассказал глава администрации Сак Александр Овдиенко.
Помимо этого, каждая школа готовит флешмоб - видеообращение учителей к выпускникам и слова благодарности выпускников своим педагогам. Эти ролики разместят в соцсетях.
Ялтинские учащиеся смогут увидеть дворы своих школ, но только по телевизору. Как рассказал начальник управления образования администрации Ренард Кутковский, руководство города договаривается с местными телеканалами об эфире.
Также обсуждается возможность одновременного запуска в небо выпускниками Ялты воздушных шаров.
Заместитель главы администрации - начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина рассказала, что последний звонок запланирован на 9 утра, школьников по телевизору поздравят глава Республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. В крымской столице в этом году 2212 выпускников.
Минпросвещения РФ также рекомендовало проводить выпускные в режиме "онлайн".