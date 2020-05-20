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20.05.2020 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всегда быть в маске

На юге страны средства защиты отныне обязательны для всех
Текст: Наталья Коротченко, Елена Мелихова, Руслан Мельников, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 107(8161)
Ограничительные меры в регионах устанавливают местные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации. Что именно разрешено, а что еще под запретом, рассказывают наши корреспонденты.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Выход из самоизоляции

В Ростовской области возобновлено предоставление потребительских услуг, заработали магазины непродовольственных товаров.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
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- Но, разумеется, работать можно только при полном соблюдении всех санитарных требований, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Обязательным условием для смягчения противоэпидемических ограничений стал масочный режим. При несоблюдении этих мер нарушителю грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

Гулять можно

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая.

- Вирус не ослабевает, и работодатели должны соблюдать все требования. Это позволит предотвратить ухудшение эпидситуации, - сказала замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская.

С 14 мая разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 20 мая должны заработать стоматологические клиники, косметические салоны, непродовольственные магазины. Но становится обязательным ношение в общественных местах масок и перчаток. До 20 мая всех жителей Волгоградской области в возрасте старше 60 лет обеспечат многоразовыми масками и перчатками, а также создадут в аптечной сети запас средств индивидуальной защиты.

Фото: iStock
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- Людей старше 60 лет более 600 тысяч. Все маски и перчатки передадут в муниципальные штабы. А органы местного самоуправления доставят их адресно. Маска трехслойная, со сменным фильтром. Она будет упакована вместе с перчатками в полиэтиленовый пакет, - отметила замгубернатора Зина Мержоева.

Закупкой занимается комитет промышленности и торговли области. Шьют маски в регионе 39 предприятий в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Котове.

В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских

В Астраханской области отменили часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора после заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.

- Первый этап снятия ограничений, которым отменили пропускной режим для лиц моложе 65 лет, введен, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Разрешены занятия спортом на открытом воздухе не более чем по двое с соблюдением дистанции в пять метров и прогулки, также по двое и без посещения детских площадок.

Кроме того, возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты и непродовольственных магазинов, имеющих отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров. Находиться в помещении могут одновременно не более одного человека на четыре квадратных метра.

- Решение вступает в силу сегодня, - отметили в пресс-службе. В общественных местах будет необходимо носить маску. Люди старше 65 пока должны оставаться дома.

Надо потерпеть

Власти Калмыкии продлили режим самоизоляции до 24 мая включительно. Указ о соответствующих изменениях подписал глава республики Бату Хасиков.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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В своем видеообращении, размещенном в соцсетях, Бату Хасиков отметил, что вирус по-прежнему распространяется и ослабить режим в данный момент будет преждевременным.

"Всем нам надо понимать, что медики трудятся на износ. Уже более 25 процентов медработников Калмыкии борются с COVID-19. На протяжении месяца они работают, как говорят сами врачи, в казарменном режиме. Сейчас лучшая помощь нашим медикам - это наша сознательность. Земляки, надо потерпеть!" - призывает глава республики.

При необходимости возможно как введение дополнительных ограничительных мер, так и ускоренная их отмена.

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