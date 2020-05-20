На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса

В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции. Об этом на заседании штаба по предотвращению COVID-19 сообщил глава регионального управления Роспотребназора Евгений Ковалев.

По словам руководителя ведомства, в интернате уже выявлено 39 случаев заражения. Из них 23 - у персонала и 16 - у получателей услуг. Отметим, всего в учреждении проживает 750 человек и работает 465 сотрудников. Все они будут протестированы на коронавирус.

В интернате введен карантин на 28 дней. Всем заболевшим уже оказывается медицинская помощь.