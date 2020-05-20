На Кубани банда "черных лесорубов" спилила 240 вековых дубов

В Туапсинском районе перед судом предстанут 13 жителей края в возрасте от 32 до 62 лет. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой и в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации следователей, злоумышленники, разделившись на три бригады, в течение 2018 года незаконно вырубили более вековых 240 дубов на территории Лермонтовского лесничества в Туапсинском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кубани, общий ущерб, причиненный государству преступными действиями, составил более 40,4 миллиона рублей.

Факты противоправной деятельности выявили сотрудники краевых органов УФСБ и СЧ ГСУ ГУ МВД России. На имущество обвиняемых наложен арест. В ходе расследования уголовного дела у лесорубов изъяли древесину стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

- Сейчас дело направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, штраф до пятисот тысяч рублей, а также лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до трех лет.