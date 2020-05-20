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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ловко устроились

"Находчивые" туристы через обсерваторы просачиваются на кубанские курорты
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 107(8161)
Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко на заседании регионального оперативного штаба выступил с неожиданной идеей: он предложил сделать платным содержание граждан в обсерваторах. Сейчас здесь в условиях временной изоляции находится более двух тысяч человек, прибывших из-за рубежа или другого региона страны. С приближением летнего сезона нашлись и те, кто специально поехал на юг, чтобы сначала побывать на карантине, а потом остаться на курортах.
Все девять обсерваторов на Кубани круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия. Фото: Владимир Аносов/РГ Все девять обсерваторов на Кубани круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия. Фото: Владимир Аносов/РГ
Все девять обсерваторов на Кубани круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия. Фото: Владимир Аносов/РГ

Причем расходы казны на эти цели - тема, которую во властных органах обсуждают с неохотой. Корреспонденту "РГ" с большим трудом удалось узнать, что за последний месяц из краевого бюджета потратили более 90 миллионов рублей на содержание отправленных в обсерваторы. Но тут появилась новая информация.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Например, есть данные, что в Ейский район люди приезжают, чтобы две недели посидеть на гособеспечении в обсерваторе, а потом поселиться в гостинице и продолжить проживание на курорте, то есть они не собираются возвращаться в свой родной регион, - заявил вице-губернатор. - Надо рассмотреть возможность сделать обсервацию платной для граждан, которые намеренно приезжают в регион во время карантина. Может, это заставит их задуматься и вернуться обратно. А то получается, что они уж очень хорошо устроились".

После этого заявления ситуация еще более осложнилась: ведь есть и те, кто оказался в обсерваторе, приехав в край по работе или по неотложным делам и был обязан просидеть на карантине две недели. Выходить из изоляторов запрещено - вокруг них выставлены кордоны полиции и Росгвардии.

На содержание в обсерваторе одного человека из бюджета края тратится 1,6 тысячи рублей в день.

Сейчас на Кубани девять обсервато- ров - в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Армавире, Анапе и Ейске, станицах Голубицкой (Темрюкский район) и Кущевской, а также в поселке Кабардинка под Геленджиком. Здания, отведенные под карантинные изоляторы, - это гостиницы. Известно, что граждан, которых определяют туда, размещают в двух- или четырехместных номерах, где есть душ, санузел, фен и чайник. Семьи не разделяют, они проживают вместе. Питание трехразовое, каждому выдаются постельные принадлежности и полотенца. Выходить из отеля в течение 14 дней нельзя. И даже в коридор - только по крайней необходимости. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Дважды во время изоляции проводятся тесты на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, содержание в обсерваторе одного человека обходится бюджету региона в 1,6 тысячи рублей в день. Учитывая, что на данный момент в обсерваторах почти две тысячи граждан, две недели их изоляции лишают казну 43,7 миллиона рублей. Месяц - почти 90 миллионов. При этом более чем у 30 человек уже подтвержден диагноз "коронавирус", после чего их сразу госпитализировали в специализированные медучреждения.

В Краснодаре обсерватор оборудован в отеле "Платан". Это одна из самых престижных гостиниц города, расположенная в самом его центре. Корреспонденты "РГ" отправились туда, чтобы увидеть, что представляет собой карантинный "изолятор" и как его охраняют.

Возле входа в отель встречаем наряд полиции - сотрудника ППС и казака в форме. Поздоровались, представились друг другу.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Дежурим по 12 часов, потом нас сменяют другие, - рассказывает младший лейтенант полиции, девушка (попросила не называть ее имени). - Мы должны следить, чтобы граждане не покидали гостиницу и к ним не приходил никто - во избежание заражения. Ну и в целом поддерживать порядок. Я знаю, в других районах края были попытки бегства из обсерватора, но в Краснодаре пока нет. Несколько недель назад, когда эпидемия только началась, во время заезда один мужчина устроил скандал - не хотел уходить на карантин. Его еле уговорили. Но сейчас все спокойно. Недавно слышала разговор по телефону одного пациента с женой. Он сказал, что ему тут так понравилось, что попросит оставить его еще на неделю...

Надо отметить, что условия в обсервато-ре - обстановка номеров, качество обслуживания и питания - зависят от того, какая гостиница была выбрана под изолятор. Далеко не все попавшие на карантин хотят остаться там подольше за государственный счет. Например, в конце марта из Сочи сбежали два туриста, прибывшие из Испании. А восьмого мая на курорте оштрафовали гражданку, приехавшую из Ленинградской области и попавшую в обсерватор. Она сумела несколько раз покинуть место своего нахождения, несмотря на все кордоны.

Между тем

С 23 мая на Кубани, в соответствии с распоряжением губернатора, снимается режим самоизоляции, но обсерваторы продолжат работать.

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