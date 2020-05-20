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69-летняя Татьяна Аринушкина уже почти три года прикована к постели. Она не может самостоятельно ходить и нуждается в посторонней помощи. "РГ" узнала о ее беде из письма, которое прислала в редакцию батайчанка.

У пенсионерки тяжелое заболевание - параперез нижних конечностей, при котором поражается спинной и головной мозг, что приводит к ослаблению мышечной активности вплоть до паралича ног.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Недуг настиг Татьяну Григорьевну сравнительно недавно. Сказались лихие девяностые, когда бывший главный инженер-химик одного из закрывшихся предприятий, специалист с двумя высшими образованиями была вынуждена отправиться на поиски средств существования в торговые ряды, проще говоря, стала челноком. Носила тяжести, в дождь и мороз стояла на рынке и к старости получила такую болезнь.

А тут и семейные неурядицы. Сын судился с ипотечным агентством и проиграл. Владимир с двумя маленькими детьми и женой остались без жилья и материнского капитала, направленного на погашение долга по кредиту на покупку квартиры. Потом сын потерял и семью, и хорошую работу, а еще остался должен банку около миллиона рублей.

Пожилая женщина не вынесла стольких несчастий и слегла. Уже три года она нуждается в ежедневном уходе, так как не может самостоятельно ходить и даже вставать с постели.

Полтора года дважды в неделю к Аринушкиной приходил соцработник, кормил, выносил мусор, оказывал другую помощь по договору соцобслуживания.

Потом тариф на услуги социального обслуживания населения поднялся. Как утверждает Татьяна Григорьевна, то, что обходилось ей в 300 рублей, теперь стоит уже за 5800. Это очень дорого для нее, ведь еще на лекарства приходится тратить ежемесячно более четырех тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба ОНФ
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В местном органе соцзащиты утверждают, что для Аринушкиной цена, по данным на прошлый год, составила бы примерно 450 рублей. На каком этапе между инвалидом и чиновниками соцзащиты произошло недопонимание, сейчас трудно выяснить. Договор на обслуживание пенсионерки был расторгнут в судебном порядке. Но ситуацию можно исправить.

Как рассказали в органе соцзащите, для этого Татьяне Аринушкиной нужно хотя бы просто позвонить туда и устно высказать свое желание снова заключить договор. Остальное за нее сделают сотрудники организации.

Пока за женщиной ухаживает безработный сын, но так долго продолжаться не может - ему нужно устроиться на работу. Нанять сиделку Татьяна Григорьевна не в состоянии, на это уйдет практически вся ее пенсия.

Татьяна Григорьевна мечтает найти добрых людей - волонтеров, которые хотя бы иногда могли принести ей продукты, разогреть еду, подать воды.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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