Телекомпания "Крым" намерена судиться с YouTube из-за удаления аккаунта

Телерадиокомпания "Крым" рассматривает возможность подачи в суд на американский видеохостинг YouTube, который удалил аккаунт телеканала "Крым 24". Об этом "РГ" заявил генеральный продюсер автономной некоммерческой организации "ТРК "Крым" Олег Крючков.

Компания Google, владеющая YouTube, удалила весь контент "Крым 24" после трех лет успешного сотрудничества. Телерадиокомпания обратилась за разъяснениями в службу компании и получила ответ, что аккаунт удален "за нарушение условий использования YouTube".

- Нам пояснили, что наш аккаунт, у которого было 30 тысяч подписчиков и более 19 миллионов просмотров, не будет восстановлен. Хваленая западная свобода слова в действии, - оценил произошедшее Олег Крючков. - Параллельно удален и ряд других российских аккаунтов. Поэтому мы просто перестаем использовать YouTube как площадку для размещения контента. Сейчас мы рассматриваем вопрос подачи в суд на видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google.

Сейчас телерадиокомпания работает над переносом своих видеоматериалов на собственные серверы на сайте "Крым 24" и в дальнейшем будет работать только с отечественными видеохостингами.

- Мы считаем очень симптоматичным, что аккаунт удален сразу после трансляции нашим телеканалом 18 мая траурных мероприятий, посвященных очередной годовщине депортации крымскотатарского народа, - отметил Крючков. - Мы вели прямую трансляцию возложения цветов к памятнику "Возрождение" и акцию "Свеча памяти", из которых было видно, как все народы Крыма отмечают эту трагическую дату.

На ГТРК отметили, что в последнее время от спонтанных решений американского IT-гиганта страдают многие российские телеканалы, информационные порталы и блогеры. И каждый раз свои действия видеохостинг объясняет довольно смутной формулировкой "за нарушение условий использования YouTube", при этом компания сама не особо любит соблюдать правила.

Одновременно об удалении своих аккаунтов без объяснения причин сообщили информационные агентства Anna news и News Front, которые специализируются на освещении ситуации в неподконтрольных Киеву ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России.