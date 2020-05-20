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20.05.2020 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У ростовчанина нашли крупную партию синтетических наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Особо крупную партию синтетических наркотиков - более 23 килограммов - хранил в своем гараже 29-летний житель Ростова-на-Дону. Зелье предназначалось для последующего сбыта.

Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчину задержали полицейские при силовой поддержке бойцов специального подразделения "Гром" на Стартовой улице в Ростове-на-Дону.

В гаражном боксе, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и направили на исследование несколько свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по выявлению источника приобретения молодым человеком синтетических наркотиков, установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Борьба с наркотиками

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