У ростовчанина нашли крупную партию синтетических наркотиков

Особо крупную партию синтетических наркотиков - более 23 килограммов - хранил в своем гараже 29-летний житель Ростова-на-Дону. Зелье предназначалось для последующего сбыта.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчину задержали полицейские при силовой поддержке бойцов специального подразделения "Гром" на Стартовой улице в Ростове-на-Дону.

В гаражном боксе, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и направили на исследование несколько свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по выявлению источника приобретения молодым человеком синтетических наркотиков, установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.