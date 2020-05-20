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20.05.2020 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Ушаковка" признана лучшей среди всех морских и речных вузов страны

Текст: Олег Сергеев
Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (его называют "Ушаковкой") 7-й раз признан лидером отрасли в номинации "Учебное заведение" по итогам 2019 года. Звание лучшего среди всех морских и речных вузов страны ГМУ достойно несет с 2012 года.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

"Пауза" в этом лидерстве была сделана только в 2015-м, и то лишь потому, что в этом году лидером отрасли был признан филиал этого же университета в Севастополе.

Фото: Олег Сергеев
В "Ушаковке" прошел кибер-марафон

Церемония награждения победителей прошла во время итогового заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте. В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки оно состоялось в режиме видео-конференц-связи.
2019 год стал для ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова одним из самых прорывных. Был достроен новый учебно-лабораторный комплекс стоимостью 700 миллионов рублей. Причем третья часть средств была направлена на современное оборудование: компьютеры, проекторы, лэд-панели, передовая "начинка" для лабораторных кабинетов. Нет сомнений, что просторный пятиэтажный корпус на 1300 курсантов позволит увеличить количество курсантов.

Один из важнейших критериев оценки учебных заведений - их научная деятельность. И в этом направлении новороссийский университет тоже удерживает лидерские позиции. Причем не только среди вузов водного транспорта, но и всей транспортной отрасли. Так, на прошедшем недавно конкурсе минтранса России "Молодые ученые транспортной отрасли" со своими проектами победили и стали призерами сразу семь молодых ученых ГМУ им. Ф. Ф.Ушакова. Такого результата, как у новороссийского университета, нет больше ни у одного транспортного вуза страны. Впрочем, если взглянуть на научный потенциал "Ушаковки", то все станет понятно: среди работающих здесь 300 преподавателей профессоров и докторов - 43, доцентов и кандидатов наук - 198.

Федеральное агентство морского и речного транспорта уже седьмой год отмечает ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова как победителя в конкурсе "Лидер отрасли" среди морских и речных учебных заведений России. Государственные дипломы и сертификаты вуза признаются Международной морской организацией и всеми странами мира. А по результатам мониторинга эффективности вузов страны, проводимых министерством образования и науки, новороссийский университет регулярно признается эффективным по всем оцениваемым показателям деятельности.

В 2019 году ГМУ им. адмирала Ф. Ф.Ушакова успешно продолжил реализацию уникального образовательного проекта "Большой Университет", когда ученикам после девятого класса предоставляется шанс освоить программу среднего образования (десятый и 11-й классы), получить рабочую специальность (среднее профессиональное образование) и при желании закончить бакалавриат и магистратуру, получив высшее образование. Причем поступить в "Ушаковку" можно по результатам собеседования. 

Так что "Ушаковка" готовится встретить свой 45-летний юбилей лидером отрасли. Это значит, что университет, сохранив традиции, заложенные много лет назад, постоянно внедряет все то новое и передовое, что делает вуз лучшим из лучших! 

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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