В Астраханской области достроят дома обманутых дольщиков

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил региональному правительству в кратчайшие сроки решить проблемы граждан, которые вложили деньги в строительство многоквартирных домов и много лет не могут дождаться новоселья.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе ряда встреч с гендиректором общества защиты прав дольщиков "ДОМ.РФ" Виталием Мутко удалось договориться об участии фонда в завершении строительства проблемных объектов. Для этого в Астраханской области создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства.

Один из недостроев, расположенный на проезде Юго-Восточный, 12 планируется достроить с помощью средств фонда уже через несколько месяцев.

- Правительством РФ даны рекомендации "ДОМУ.РФ" и выделено 100 миллиардов рублей на достройку таких объектов, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - У нас есть возможность достроить этот дом до начала первого квартала следующего года. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы это событие состоялось.

Между тем, чтобы завершить стройку дома по улице Студенческая, 7 с участием федерального финансирования необходимо создание жилищно-строительного кооператива, от формирования которого дольщики пока отказываются.

- Я вас прошу в кратчайшие сроки встретиться с представителями участников долевого строительства и еще раз описать им те правовые возможности, которые мы в состоянии использовать, - заявил Игорь Бабушкин главе минэкономразвития области Казбеку Хадикову. - Если кооператив будет создан, необходимо обратиться за выделением финансовых средств в "ДОМ.РФ". Софинансировании со стороны Астраханской области мы предусмотрим.

Министерству предстоит продумать другие решения проблемы, если дольщики по-прежнему будут против. Кроме того, Игорь Бабушкин дал поручение Казбеку Хадикову до 15 июня завершить переговоры и подготовить документы в общество защиты прав дольщиков для определения софинансирования строительства дома по ул. В. Барсовой, 17/2.