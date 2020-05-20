В Камышине построят новый причал

На набережной Камышина появится большая рекреационная зона. В городе также построят современный причал. Его проектирование начнется до конца года.

- Это знаковый для района и всей Волгоградской области проект, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - На набережной Камышина идет третий этап реконструкции, и уже сегодня мы обсуждаем четвертый, заключительный этап, который потребует дополнительных финансовых средств. Мечта, о который говорили жители, будет полностью реализована - город получит полномасштабную набережную со всей инфраструктурой: благоустроенной прибрежной зоной, дорогами, парками, скверами, территориями для отдыха и занятий спортом.

До конца 2021 года на набережной должно завершиться комплексное благоустройство. В оборот вовлекают ранее неиспользуемую землю. Два этапа реконструкции завершены и получили высокую оценку жителей, в августе финиширует третий: капитальные работы были запланированы на 370-метровом участке. Но благодаря успешно выполненным конкурсным процедурам здесь дополнительно приведут в порядок еще 80 метров прибрежной зоны. Проектом предусмотрены облицовка парапета мраморной плиткой, укладка прогулочных дорожек плиткой, установка скамеек с тентами, монтаж линии освещения, озеленение.

В 2021 году останется благоустроить еще километр вдоль прибрежной территории. И тогда можно будет приступить к строительству речного порта. Определили место его расположения. Причал должен подходить и для кораблей класса "река-море".

Глава региона проверил, как выполняется поставленная им задача по созданию образовательной инфраструктуры. Например, в поселке Нижняя Добринка в одной из старейших школ области (в этом году 240 лет со дня основания) появится новый спортивный зал. Здесь будут проходить не только уроки физкультуры, но и занятия местного спортклуба, а также межпоселенческие состязания.

Долгие годы дети занимались в помещении 1880 года постройки, находящемся в 300 метрах от здания школы. Новый корпус размером более 530 квадратных метров соединен крытым переходом с основными помещениями. Тут есть душевые, раздевалки, санузлы, кабинет врача и процедурная, комната инструкторов, снарядная, а также технические помещения. Построена автономная система теплоснабжения для отопления всего школьного комплекса.

Не менее важна и модернизация системы здравоохранения. Андрей Бочаров оценил ход капитального обновления хирургического комплекса горбольницы. В 2019 году начали с ремонта крыши и верхних этажей. Сейчас работы полным ходом идут на нижних этажах, также предстоит обновить фасад, инженерные сети.

- К концу года хирургический корпус больницы должен быть введен в эксплуатацию, оснащен современным оборудованием и мебелью, должен быть готов принимать пациентов, - заявил Бочаров.

В этом году на территории межрайонного медицинского центра построят и вертолетную площадку. К Центральной городской больнице Камышина прикреплены 230 тысяч жителей города, района, а также соседних Котовского, Ольховского, Жирновского и Руднянского районов.