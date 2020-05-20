В Краснодаре осудили продавца поддельных спецпропусков

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор 31-летнему жителю города, признав его виновным в продаже поддельных спецпропусков для передвижения по региону во время карантина. Об этом сообщили в пресс--службе прокуратуры Краснодарского края.

"В суде установлено, что седьмого апреля мужчина, находясь возле дома улице Кубанской Набережн столицы края, пытался сбыть поддельный бланк спецпропуска за семь тысяч рублей", - сообщили в надзорном ведомстве. Речь шла о спецпропусках, утвержденных приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани "О выдаче пропусков на транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

Покупателем поддельного спецпропуска стал сотрудник полиции, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, получивших название "Оперативный эксперимент".

Решением суда 31-летний житель Краснодара, торговавший поддельными спецпропусками, получил 10 месяцев ограничения свободы.