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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре осудили продавца поддельных спецпропусков

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор 31-летнему жителю города, признав его виновным в продаже поддельных спецпропусков для передвижения по региону во время карантина. Об этом сообщили в пресс--службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Жителю Краснодара грозит два года за попытку продать спецпропуск

"В суде установлено, что седьмого апреля мужчина, находясь возле дома улице Кубанской Набережн  столицы края, пытался сбыть поддельный бланк спецпропуска за семь тысяч рублей", - сообщили в надзорном ведомстве. Речь шла о спецпропусках, утвержденных приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани "О выдаче пропусков на транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

Покупателем поддельного спецпропуска стал сотрудник полиции, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, получивших название "Оперативный эксперимент".

Решением суда 31-летний житель Краснодара, торговавший поддельными спецпропусками, получил 10 месяцев ограничения свободы.

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