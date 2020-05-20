В Крыму откроется академия футбола

В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.

- Спорткомплекс для приема одаренных футболистов готов к работе на 99 процентов, - рассказал директор АНО "Академия футбола Крыма" Михаил Андриянов. - Осталось завезти мебель и можно приступать к полноценной работе.

По его данным, тренерский штаб специализированного учебного заведения сформирован из опытных спортсменов, включая мастеров спорта, имеющих в прошлом высокие достижения в футболе и аккредитованных для работы в детско-юношеских спортивных школах. Отбор будущих учащихся академии начнется уже в ближайшее время.

- Разработаны критерии конкурса молодых футболистов, они складываются из силового отбора, технического тестирования, игрового мышления, - сообщил Михаил Андриянов. - Создана отборочная комиссия, но из-за пандемии все оттягивается. Мы планируем в июне в пять этапов провести отбор футболистов 2004-2009 годов рождения. В академию будут зачислены 150 самых талантливых ребят.

По итогам конкурса с 1 июля планируется начать обучение футболу, а полноценный учебный год стартует, как и повсюду в Крыму, 1 сентября. Открытие нового учебного заведения поспособствует росту профессионального мастерства крымских футболистов, но ожидать быстрого результата не стоит.

- У нас в Крыму никогда не было академии, - сказал президент Крымского футбольного союза, депутата Госсовета РК Юрий Ветоха. - Пока это еще проект, который воплотится в жизнь. Результаты будут через первые три-пять лет. Думаю, что раньше мы ничего не получим, это объективно.

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова заверила, что новое учебное заведение под эгидой министерства не будет иметь проблем с финансированием, а его выпускники станут звездами российского футбола.