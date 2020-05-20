Новости

Видео: На берегу Вятки обнаружили свалку с медицинскими анализами 15:30
В Волгограде вахтовиков из Якутии отправили в обсерватор 15:29
В Великом Новгороде завели дело из-за очереди за бесплатными продуктами 15:28
В Германии раскопали 300-тысячелетнего слона 15:17
В Адыгее впервые пациенту c COVID-19 перелили иммунную плазму 15:11
Мэр Мадрида обвинил правительство Испании в появлении голодных очередей 15:05
Нагретый на солнце автомобиль назвали камерой смерти для коронавируса 15:02
Курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов 15:01
Тверские врачи пожаловались на отсутствие масок и недоплату 14:48
В Крыму откроется академия футбола 14:45
Суд принудительно госпитализировал свердловчанку с COVID-19 14:39
Телекомпания "Крым" намерена судиться с YouTube из-за удаления аккаунта 14:36
Создан парус для скоростных межзвездных путешествий 14:33
Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать 14:31
В Петербурге призывников обязали носить маски и соблюдать дистанцию 14:30
Роспотребнадзор разъяснил, кого накажут за нарушение "масочного режима" 14:24
На Балтфлот отправили первую партию призывников 14:22
В Китае в 1000-летней могиле найден "сказочный мост" в загробный мир 14:18
На берегу Черкесского моря нашли артефакты XIX столетия 14:15
Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО 14:13
Сечин останется главой "Роснефти" 14:08
На Алтае из окна детсада выпал трехлетний воспитанник 14:08
Россия подарила Жировичскому монастырю в Беларуси 12 колоколов 14:08
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 14:07
Совфед поддержал норму об увеличении предельного возраста ректоров до 70 лет 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 14:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму откроется академия футбола

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.

В Крыму для тренировок спортсменов сборных введут "входной фильтр"

- Спорткомплекс для приема одаренных футболистов готов к работе на 99 процентов, - рассказал директор АНО "Академия футбола Крыма" Михаил Андриянов. - Осталось завезти мебель и можно приступать к полноценной работе.

По его данным, тренерский штаб специализированного учебного заведения сформирован из опытных спортсменов, включая мастеров спорта, имеющих в прошлом высокие достижения в футболе и аккредитованных для работы в детско-юношеских спортивных школах. Отбор будущих учащихся академии начнется уже в ближайшее время.

- Разработаны критерии конкурса молодых футболистов, они складываются из силового отбора, технического тестирования, игрового мышления, - сообщил Михаил Андриянов. - Создана отборочная комиссия, но из-за пандемии все оттягивается. Мы планируем в июне в пять этапов провести отбор футболистов 2004-2009 годов рождения. В академию будут зачислены 150 самых талантливых ребят.

Фото: iStock
Российские футболисты начинают тренировки

По итогам конкурса с 1 июля планируется начать обучение футболу, а полноценный учебный год стартует, как и повсюду в Крыму, 1 сентября. Открытие нового учебного заведения поспособствует росту профессионального мастерства крымских футболистов, но ожидать быстрого результата не стоит.

- У нас в Крыму никогда не было академии, - сказал президент Крымского футбольного союза, депутата Госсовета РК Юрий Ветоха. - Пока это еще проект, который воплотится в жизнь. Результаты будут через первые три-пять лет. Думаю, что раньше мы ничего не получим, это объективно.

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова заверила, что новое учебное заведение под эгидой министерства не будет иметь проблем с финансированием, а его выпускники станут звездами российского футбола.

Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым