В этом году приемную кампанию в вузы организуют с максимальным использованием дистанционных методик. Такое решение приняло министерство науки и высшего образования РФ из-за пандемии коронавируса. Когда университеты начнут принимать документы, как абитуриенты будут сдавать экзамены и вовремя ли начнется учебный год, узнавала корреспондент "РГ".

Первое новшество - электронная подача документов. Сделать это можно будет на сайте вуза, заполнив специальную форму и прикрепив сканы аттестата и паспорта. Нотариально заверять их не нужно.

- Некоторые вузы будут пользоваться государственной системой "Университет онлайн", к ней подключены 52 из них, это пилотный проект, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, доктор химических наук Алексей Гусев. - Остальные, и КФУ в том числе, будут использовать собственную платформу для электронной подачи.

Второе новшество - дистанционная сдача вступительных экзаменов. С прошлого года крымские абитуриенты поступают в высшие учебные заведения на общероссийских условиях - по результатам ЕГЭ. И этот год не будет исключением. Но есть факультеты, при поступлении на которые необходимо сдать дополнительные экзамены. Например, факультеты журналистики и физической культуры. Также придется сдавать экзамены выпускникам колледжей и иностранным гражданам.

Сотрудники крымских вузов посоветовали будущим студентам не надеяться на отмену внутренних экзаменов в этом году. Они будут, но в дистанционной форме.

Многих родителей, а также выпускников школ и колледжей из отдаленных уголков Крыма, где случаются перебои в работе интернета, волнуют вопросы качества связи.

- При приеме документов мы поможем абитуриентам решить технические проблемы, - заверила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доцент Анжелика Лучинкина.

Если сложности с дистанционным приемом экзаменов возникнут у 10-15 человек, Анжелика Лучинкина не исключает, что они смогут приехать в вуз, где им предоставят отдельные аудитории.

И еще одно новшество, на которое следует обратить внимание поступающим в вузы. Абитуриент считается зачисленным в учебное заведение после того, как он предоставит оригиналы документов и свое заявление о согласии на зачисление. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, это можно будет сделать в течение первого года обучения.

Дата начала вступительной кампании известна пока только для абитуриентов из числа выпускников учреждений средне-профессионального образования и тех, кто уже сдавал ЕГЭ, - 20 июня. Для выпускников школ она пока неизвестна. Сроки подачи документов в вузы привязаны к сдаче ЕГЭ. Его планировали сдавать 8 июня, потом говорили о 19-м, затем о переносе экзаменов на июль и август. Информации от министерства науки и высшего образования пока нет. Решение зависит от эпидемиологической обстановки в стране. Рассматривается вариант проведения ЕГЭ в дистанционном виде. Дату начала аттестационной кампании обещают назвать в ближайшее время.

В крымских вузах допускают, что учебный год для первокурсников может начаться не в сентябре, а позже.

В том, что пандемия повлияет на выбор специальности выпускников, в вузах сомневаются.

- Я не думаю, что будет принципиальное изменение в приоритетах, самый большой конкурс, как обычно, будет на юридические и медицинские специальности, на иностранные языки, - прогнозирует ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.