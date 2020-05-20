В Волгограде через суд госпитализировали женщину с COVID-19

Дубовский районный суд принял решение о принудительном помещении местной жительницы под медицинское наблюдение, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

В апреле лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 63-летней гражданки. Пенсионерка находилась под наблюдением, так как контактировала с людьми с коронавирусом.

Было постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, в соответствии с которым женщину решили госпитализировать для изоляции и дальнейшего обследования. Однако дубовчанка ложиться в больницу не пожелала.

12 мая получили повторный положительный результат теста, о чем известили женщину. Однако она вновь отказалась от госпитализации.

Прокурор района обратился в суд с требованием принудительно поместить местную жительницу под медицинское наблюдение. Административное дело рассматривали на закрытом заседании.

Адвокат указывал на то, что его подопечная не имеет видимых признаков заболевания. По его мнению, она не представляет угрозы для окружающих. Но суд пришел к выводу, что уклонение от обследования и изоляции в медицинском учреждении не только ставит под угрозу ее собственное здоровье, но и чревато распространением инфекционного заболевания.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, женщину отправили в клиническую больницу №5 в Волгограде.