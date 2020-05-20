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В Волгоградской области учащиеся с первого по восьмой класс уйдут на каникулы 22 мая, а старшеклассники - 29 мая. До тех пор занятия продолжаются дистанционно. Детские сады не заработают как минимум до конца весны.

- В школах рекомендуем сосредоточиться на повторении материала. После окончания учебного года мы планируем продолжить работу в формате консультаций перед выпускными экзаменами, - говорит председатель облобразования Лариса Савина. - Всероссийские проверочные работы перенесли на сентябрь. А победители региональных этапов олимпиад, набравшие достаточное количество баллов, признаются призерами. Таким образом, у нас восемь ребят имеют право на зачисление в вузы по профильным специальностям по результатам олимпиады.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В школах Чечни отменили последний звонок и выпускные вечера

ЕГЭ пока назначен на восьмое июня. Но понятно, что в нынешней ситуации не все зависит от работников образования. А вот студентам федеральное правительство дало возможность защищать дипломы удаленно.

Традиционно отмечаемый 25 мая день последнего звонка, вероятно, тоже пройдет в изоляции.

- Мы готовим онлайн-акцию, посвященную последнему звонку, чтобы это стало запоминающимся событием, - заявила вице-губернатор Зина Мержоева.

Нет ясности ни с выпускными вечерами, ни с вручением аттестатов. Чиновники ищут варианты, чтобы и социальную дистанцию сохранить, и торжественность момента не упустить. Будет ли общее мероприятие во всех 726 школах региона, не известно.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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