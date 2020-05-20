Александр Бастрыкин провел по видеосвязи прием граждан

На прием к руководителю СК люди записываются за несколько месяцев, поэтому в ведомстве отменять прием не стали. Корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко рассказала, что к Бастрыкину обратились жители нескольких регионов России. Они говорили о расследовании уголовных дел в Оренбургской, Амурской, Белгородской и Новгородской областях.

В видеоконференцсвязи участвовали не только руководители подразделений центрального аппарата ведомства, но и руководители и сотрудники территориальных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, о которых рассказывали граждане.

Что волновало граждан? Граждане из Свердловской области обратились к главе СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели их родственника и найти виновных. Работая на одном из предприятий в Оренбургской области, отец заявителя вместе с напарником погибли при падении люльки автоподъемника.

Люди высказали опасения, что причастные к трагедии могут уйти от ответственности. Глава СК России назначил служебную проверку, отстранив от исполнения служебных обязанностей на этот период руководителя территориального отдела и старшего следователя-криминалиста СУ СК России по Оренбургской области. Бастрыкин поручил выяснить причины, основания и законность принятых по уголовному делу решений.

Председатель поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, подключиться криминалистам центрального аппарата.

Жительница Рязанской области говорила об обстоятельств гибели сына, который погиб больше трех лет назад в Амурской области. Мужчина и его знакомый были обнаружены с огнестрельными ранениями в сгоревшем гараже. Следствие установило причастного к смерти обоих мужчин. Однако представители надзирающего ведомства полагают, что имела место необходимая оборона. Потерпевшая попросила Председателя Следственного комитета обеспечить детальное исследование всех обстоятельств преступления и привлечь к ответственности виновных в гибели сына. Это дело по решению Александра Бастрыкина, также передано в центральный аппарат для дальнейшего тщательного расследования.

Мужчина из Белгородской области пожаловался на затянутость следствия по уголовному делу о причинении вреда его здоровью из-за некачественных работ по газификации дома. В 2015 году он курил в собственном гараже. Там произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего заявитель получил обширные ожоги. По словам мужчины, который неоднократно жаловался на запах газа в обслуживающую организацию, газовщики повредили трубу, однако мер по устранению утечки принято не было. Мужчина рассказал , что следствие неоднократно приостанавливалось, двигалось медленно. Но сейчас вроде активизировалось.

Председатель СК России поручил "принять меры к оперативному завершению расследования", а работу сотрудников СУ СК России по Белгородской области, допустивших волокиту, проверить.

Жительница Новгородской области обратились к председателю СК России из-за того, что по уголовному делу об убийстве ее сына в 2018 году, по ее мнению, не всех причастных к смерти, привлекли к ответственности. Глава ведомства поручил следователям центрального аппарата принять уголовное дело к своему производству для дальнейшего расследования, подключиться следователям-криминалистам Главного управления криминалистики.

Также Александр Бастрыкин в отношении сотрудников СУ СК России по Новгородской области, допустивших затягивание следствия, назначил служебную проверку.

По словам Светланы Петренко, Александр Бастрыкин в очередной раз напомнил о недопустимости малодушия при исполнении сотрудниками ведомства возложенных обязанностей и общения с гражданами, нуждающимися в помощи.