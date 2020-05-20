Период вынужденной изоляции особенно труден для предприятий, не вошедших в список системообразующих, но несущих ежедневные убытки. Так, в сложной ситуации оказались конные клубы и центры. Хотя многие из них выполняют важную социальную задачу - ведут занятия детских секций по конному спорту, а также оказывают помощь в реабилитации ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, - никакой помощи от государства они не получили.

- Верховая езда оказывает положительное физическое, психическое, эмоциональное воздействие. Уход за лошадью дает ребенку возможность заняться важным делом, почувствовать ответственность, - говорит президент Уральской федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Ирина Морданева.

В эту ассоциацию в регионе входят конноспортивный клуб из Миасса "Первая конная", некоммерческая организация "Город лошадей" и клуб "Невада" из Озерска, а также центр иппотерапии "Добрая лошадка" из Челябинска. Все они применяют методы лечения ДЦП и аутизма у детей: доказано, что пока ни один тренажер не дает такого же эффекта, как живая лошадь. Естественно, при наличии сертифицированных специалистов, обученных животных, индивидуальных восстановительных программ.

По словам организаторов, охват только челябинского центра - около 500 детей. Половина их вместе с родителями занимается бесплатно: это стало возможным благодаря победам в конкурсах Фонда президентских грантов и субсидии регионального министерства социальных отношений. Господдержка позволила реализовать бюджетные проекты "Хвостатый терапевт" и "Подкованный доктор". Конечно, она не покрывает полностью все затраты клубов, поэтому есть и коммерческая составляющая - плата посетителей, которые приходят просто покататься на лошадях.

До начала самоизоляции эта схема работала. Еще в середине апреля накопленного финансового "жирка" хватало, но дальше началась борьба за выживание. Без платных услуг конные клубы оказались в критическом положении. Тогда и подали сигнал бедствия: содержание лошадей - затратный процесс, а если потерять все предыдущие реабилитационные наработки, неизбежен откат назад. Активисты обратились за помощью к областным властям.

Господдержка позволила реализовать бюджетные проекты "Хвостатый терапевт" и "Подкованный доктор", но она не покрывает полностью все затраты

По их данным, в клубах-участниках ассоциации содержится около 70 животных: помимо лошадей есть несколько оленей, осликов, кроликов. Это не контактный зоопарк, просто в конные клубы приходят и незрячие дети, которые "видят" руками. Для них держат пушистых зоотерапевтов. С текущими расходами на содержание живого хозяйства пока удается справляться. Например, ветеринары оказывают неотложную помощь в долг. Но вот кормов катастрофически не хватает.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области поддержало конников, обратившись к сельхозпроизводителям с просьбой выделить из собственных запасов пять тонн сена и тонну овса. Чиновники рассудили, что в поддержке нуждаются не только участники ассоциации, но и остальные конные клубы.

- Кто-то ранее сумел диверсифицировать деятельность, успел встать на ноги, сделать материальные запасы. Если же организация занималась одними конными выездами без широкой рекламы, ей сегодня приходится сложнее, - констатирует начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства минсельхоза области Евгений Литвинов. - Хотя все конные клубы, на наш взгляд, социально значимы: общение с животными правильно ориентирует растущего человека.

В ответ на призыв министерства одно из фермерских хозяйств передало две тонны сена центру "Добрая лошадка". Более трех тонн направили клубу "Гармония" - это подарок племзавода "Россия", а транспорт для его перевозки организовала агрофирма "Равис". На очереди - помощь еще одному конноспортивному клубу. В ассоциации дополняют: директор КФХ Хисамов Илшат Султанов прислал шесть рулонов сена в Челябинск, от индивидуального предпринимателя Алексея Шетихина доставили тонну сена и тонну комбикорма клубу "Первая конная" в Миасс.

Сейчас, возможно, самый острый момент позади, считает Евгений Литвинов: спасет подросшая трава. Монокорм хоть и не позволит лошадям нагулять жирок, но от голода убережет. К тому же в крестьянских хозяйствах сено не хранится круглый год. Но, если возникнет такая необходимость, в министерстве заверили, что готовы решать проблему в ручном режиме, просить аграриев продавать корм по себестоимости, а еще заготавливать его на следующий сезон в расчете и на конные клубы.