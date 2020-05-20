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20.05.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Южном Урале персоналу соцучреждений выплатят до 60 тысяч рублей

Текст: Михаил Пинкус
В Челябинской области принято решение о стимулирующих выплатах персоналу социальных центров, переведенных в связи с пандемией на работу в режиме карантина. Об этом в среду по итогам совещания сообщили в правительстве региона.

Решение о переводе соцучреждений круглосуточного пребывания на работу в режиме превентивной изоляции, предполагающем смену работающего персонала один раз в две недели, было принято еще 24 апреля. Из областного бюджета на организацию этой работы выделили 68,5 миллионов рублей, из которых 45,4 миллиона направили на стимулирование соцработников. Региональная стимулирующая выплата всем социальным работникам, вне зависимости от должности, составила 17 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УГМУ
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Как пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, повышенный размер федеральных выплат получат работники учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса инфекции. В регионе их два - Троицкий детский дом-интернат и Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Таким образом, стимулирующие выплаты врачам составят 40 тысяч рублей (в учреждениях без заноса инфекции) и 60 тысяч рублей - там, где был выявлен COVID-19. Соответственно средний медперсонал получит 25 и 35 тысяч рублей.

Выплаты всему социальному блоку - соцработникам, специалистам и психологам - установлены в размере 25 и 35 тысяч рублей, медицинскому персоналу - 15 и 20 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Федеральные выплаты сотрудники социальных учреждений смогут получить до конца месяца.

Как уже сообщала "РГ", сотрудникам центров соцобслуживания, которые помогают пенсионерам на дому, ранее предусмотрели выплату в размере 10 тысяч рублей.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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