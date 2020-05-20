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20.05.2020 17:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Среднем Урале ввели стимулирующие выплаты для работников приютов

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области ввели стимулирующие выплаты для работников учреждений соцобслуживания (приютов, интернатов, домов престарелых и так далее). Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Так, выплаты за дополнительную нагрузку получат сотрудники государственных учреждений, в которых есть услуги стационара и где был введен особый режим работы, предполагающий изоляцию персонала.

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Врачам, если COVID-19 не будет обнаружен, доплатят до 40 тысяч рублей, если же коронавирус выявят, то до 60 тысяч рублей. Средний медперсонал - это фельдшеры, медсестры, инструкторы по ЛФК и прочие - до 25 и 35 тысяч рублей, соответственно.

Стимулирующие полагаются и соцработникам, специалистам по работе с семьей, также - младшему медперсоналу (санитаркам, сиделкам).

"Деньги будут выплачиваться исходя из длительности рабочей смены. Действие документа распространяется на трудовые отношения в период с 15 апреля до 15 июля 2020 года", - поясняет оперштаб.

Кстати

Расширен перечень случаев, в которых дополнительное денежное поощрение положено медперсоналу патологоанатомических отделений и учреждений, участвующих в исследованиях жителей: сотрудники получат выплаты не только в случаях с подтвержденным COVID-19, но и при подозрении на него.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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