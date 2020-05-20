На Урале главврач больницы ФСИН за взятки освобождала заключенных

В Челябинске вынесли приговор бывшей начальнице больницы ФСИН, обвиняемой в получении взяток и пособничестве в мошенничестве. Оперативники УФСБ поймали медработницу на постановке липовых диагнозов, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- В суде установлено, что в 2017 году врач получила от представителей осужденного более двух миллионов рублей за постановку диагноза о наличии тяжкого заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Затем на основании фиктивного заключения медкомиссии, которую она возглавляла, обвиняемая подготовила документы о необходимости досрочного освобождения заключенного для направления в судебные органы.

Кроме того, следствие установило, что медработница получала взятки бытовой техникой и мебелью за незаконное пребывание в больнице осужденных после их выздоровления.

Суд приговорил сотрудницу ФСИН к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.