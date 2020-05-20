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20.05.2020 16:44
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Участников картеля выдал общий IP

Поставщика медицинских товаров наказали за сговор штрафом
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 108(8162)
Дело, открытое свердловским УФАС в прошлом году, подошло к логическому завершению. Компания "Уралмедснаб", уличенная в организации картеля на рынке расходных материалов для медицинских лабораторий, заплатила назначенный штраф. Единственное, что удалось бизнесу, - скостить сумму.

По данным антимонопольной службы, "Уралмедснаб" и "ТАКСИС" договорились сдерживать цены на аукционах, где не было других участников. Удалось им это в 13 случаях: в результате начальная минимальная цена контрактов снижалась не более чем на один процент. Когда те же самые компании торговались отдельно друг от друга, картина была совсем иной.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Обычно картельные дела очень сложны с точки зрения доказательств, но в этот раз специалистам УФАС удалось собрать достаточно фактов. Во-первых, совпали IP-адреса, с которых "ТАКСИС" делал ставки и заявки, а "Уралмедснаб" подписывал контракты. Во-вторых, участников картеля выдала "история" файлов: кем и когда сохранялись документы. Заявлялись на аукционы компании с разницей не более 31 минуты. Электронные цифровые подписи для них в удостоверяющем центре получало одно и то же доверенное лицо. Все это, а также ряд других фактов указывало на тесные связи между якобы конкурентами, - рассказали в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

В итоге антимонопольщики выдали "Уралмедснабу" предписание перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 8,4 миллиона рублей. Также был выписан административный штраф на 2,4 миллиона рублей.

Компания пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Свердловской области, но там признали правоту антимонопольной службы, снизив, правда, размер штрафа до 1,2 миллиона рублей. Эта санкция устояла и в 17-ом арбитражном апелляционном суде.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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