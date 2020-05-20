Специалисты по кибербезопасности насчитывают десятки сайтов-клонов портала госуслуг и других официальных ресурсов, где размещаются запросы на получение помощи предпринимателям и гражданам, пострадавшим от пандемии. Так, финансовые мошенники активизировались после решения президента о выплате 10 тысяч рублей родителям детей: Сеть моментально наводнили фальшивки специальной страницы на портале госуслуг. Власти Свердловской области, ЯНАО, Югры даже вынуждены были обратиться к жителям с предостережением об опасности таких сайтов-клонов.

- Злоумышленники постоянно адаптируют свои схемы под актуальную повестку, - говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина. - Поэтому неудивительно, что в Сети появились фейковые предложения, спам-письма и фишинговые ресурсы, эксплуатирующие тему коронавируса.

Как отмечают специалисты, мошенники обычно регистрируют домены, отличающиеся от оригинала одной буквой. Или сайт может располагаться на поддомене, скажем, site.ru. Есть повод усомниться в оригинальности страницы, если в адресной строке указан обычный протокол http вместо безопасного https. Фишинговые сайты, как правило, выдают многочисленные опечатки и ошибки, дизайнерские "косяки" и т. д. Насторожить должен и одинаковый адрес для всех страниц сайта.

Как отмечает Татьяна Сидорина, во всем мире в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы выросла с 9 до 18 процентов.

Между тем на фоне пандемии Банк России фиксирует всплеск предложений от фирм, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами.

- Обратившись к их услугам, вы можете только усугубить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства. Крайне заманчивые условия (очень низкие проценты по кредитам и очень высокие - по вкладам) часто являются признаками мошенничества, - предупреждает директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Активизировались и нелегальные кредиторы, обзванивающие потенциальных клиентов и предлагающие "деньги в кредит без справок и поручительств".

- Разного рода черные маклеры пользуются тем, что у многих людей за время самоизоляции упали доходы, "лежат" целые отрасли, - отмечает доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрельников. - На этом фоне всегда усиливает позиции теневой сектор и "просыпаются" разного рода финансовые аферисты.

В первом квартале этого года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера. Последние очень активно рекламируют в Сети свои услуги на фоне ограничительных мер из-за пандемии и высокой волатильности финансовых рынков. Выросло и число платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами.

За прошлый год, по данным ГУ МВД по Свердловской области, количество преступлений, совершенных с помощью средств мобильной связи, Интернета и пластиковых карт выросло в полтора раза. В сегодняшних условиях этот рост ускорился. При этом полицейские не скрывают: раскрыть удается только каждое пятое онлайн-преступление.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- В Екатеринбурге и других крупных городах области растет число случаев финансового мошенничества с использованием сети Интернет и мобильной связи. Пик их активности пришелся как раз на период самоизоляции граждан. Преступники моментально научились извлекать выгоду из экономических проблем, возникших из-за пандемии. Мы приняли решение усилить меры безопасности, но необходимо понимать, что и при максимальной активности полиции невозможно будет остановить мошенников, если сами пользователи не проявят бдительности.