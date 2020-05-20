Почему проекты деревенских предпринимателей терпят крах

В редакцию "РГ" обратились друзья Озодбека Саидкадамова. Они считают, что патовая ситуация, в которую попал предприниматель из Староуткинска, спровоцирована чиновниками, при этом суд и прокуратура встали на их сторону.

Зачет аренды оказался "уткой"

Муниципальное образование Староуткинск - городской округ. На самом деле это поселок, где проживают 3000 человек. Он хорошо знаком туристам-сплавщикам: здесь завершается много маршрутов по Чусовой. Когда-то в поселке работало крупное металлургическое производство, заложенное еще Акинфием Демидовым. После Великой Отечественной завод перевели на выпуск ширпотреба, а в 1990-е и вовсе обанкротили. Старые цеха сегодня стоят в руинах. Работы здесь практически нет.

У местной молодежи выбор не велик: либо на лесопилку податься, либо на вахту. До Екатеринбурга по автотрассе - 120 километров, до Первоуральска - 60, до райцентра Шаля - 74. Родители даже рады, если дети-студенты домой не возвращаются: не дай бог, сопьются. Есть еще вариант открыть свой магазин, но, после того как до Старой Утки добрались три торговые сети, мелкая торговля прибыли не приносит.

Озодбеку бежать куда-то смысла нет: возраст за 60, да и как семье без мужских рук? В 2015 году предприниматель решил открыть пекарню, ведь хлеб в поселке только привозной. Приспособил под производство бывшую столовую больницы.

- Здание пустовало с 1991 года. Отопления нет - трубы прогнили, электричества тоже - проводка обветшала. Деревянный пол наполовину разобран, ходить опасно. Окна без подоконников, стены в глубоких трещинах, потолок местами обрушился, - вспоминает Саидкадамов. - Глава Старой Утки Сергей Кузовков на словах предложил мне отремонтировать столовую в счет аренды. Все 140 квадратных метров я бы не потянул, попросил половину, но сотрудники администрации пояснили, что нет закона, который позволял бы выделить часть помещения.

Права предпринимателя не нарушены, раз договор он подписал и оспаривать долг в апелляционной инстанции не стал. Да, понадеялся, что администрация поступит по справедливости, но для закона это не аргумент

Взяв в кредит 160 тысяч рублей, Озодбек закупил стройматериалы и за два месяца привел полы и стены в порядок, подключил электроэнергию, поставил печь. Периодически наведывался в администрацию за договором, но то нужного специалиста на месте не оказывалось, то глава поселка в отпуске. Когда договор Саидкадамову все-таки вручили, он был ошарашен: арендная плата 14 500 рублей в месяц - по меркам Старой Утки деньги немалые.

- Отработала пекарня в итоге всего семь месяцев, из них пять мы не имели никаких доходов. В октябре 2016 года администрация договор расторгла, помещение опломбировала за долги - вместе с моим имуществом. Забрать его я смог только в декабре 2019-го, но 220 хлебных форм мне так и не вернули. Требование уменьшить сумму аренды за счет затрат на ремонт оставили без внимания. ИП пришлось закрыть, шесть человек теперь без работы. Разве это разумно? - разводит руками предприниматель.

Сам виноват

Куда только ни обращался он за три года - к региональному бизнес-омбудсмену, в прокуратуру, ответы примерно одинаковые: раз спор чисто экономический, то решать его нужно в суде. Староуткинские чиновники так и сделали: подали иск в областной арбитраж и выиграли. Теперь Озодбек должен муниципалитету 159,5 тысячи рублей.

Сейчас сложно оценить состояние той самой бывшей столовой. В ответе прокурора Шалинского района Дмитрия Фамутдинова указано: на аукцион выставлялось за 14 500 рублей в месяц помещение с цементно-дощатыми полами, централизованным отоплением и холодной водой. Поскольку на торги заявился всего один участник, их признали несостоявшимися, но договор с Саидкадамовым заключили. Утверждается, что помещение передали арендатору в пригодном для эксплуатации состоянии, никаких замечаний предприниматель не высказал. Более того, в договоре аренды есть такой пункт: все неотделимые улучшения, в том числе капремонт, производятся с согласия арендодателя и расходы на них не возмещаются.

Позиция надзорного органа, если подходить формально, логична: права предпринимателя не нарушены, раз договор он подписал и оспаривать долг в апелляционной инстанции не стал. Да, понадеялся, что администрация поступит по справедливости, но для закона это не аргумент. Однако не стоит забывать, что речь идет о деревне, где менталитет иной, чем в крупном городе. К тому же юристы, к которым "РГ" обратилась за комментарием, пояснили, что по Гражданскому кодексу обязанность проводить капремонт объекта лежит на его владельце, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. Когда срок капремонта договором не установлен или является неотложной необходимостью, арендатор вправе выполнить работы сам и взыскать с арендодателя их стоимость либо зачесть в счет арендной платы (ст. 616). Также п. 1 ст. 611 ГК гласит: арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению. Сомнительно, чтобы чиновники Староуткинска не знали о заброшенности столовой, но почему-то соглашение составили так, что выгодно оно только одной стороне.

Согласимся: предприниматель во многом сам виноват в своих бедах - не просчитал риски, не проконсультировался с юристом, прежде чем что-то подписывать, и проект убыточный у него уже не первый. Возможно, сыграл роль и тот фактор, что русский язык Озодбеку неродной. Другое дело, что в Староуткинске, как и в любом другом селе, нет стартаперов в чистеньких костюмах, с красивыми бизнес-планами, а есть вот такие, от сохи. И разве не должна та же самая администрация содействовать правовому просвещению малого бизнеса?

Далеко от столицы

- Малый бизнес может существовать в деревне, прежде всего в сельском хозяйстве и переработке, но надо создавать условия, чтобы он креп, а не разорялся, - уверен Тагир Хасанов, житель Старой Утки. - Не могу сказать, что в муниципалитете вообще ничего не делают: занятия по компьютерной грамотности проводят, семинары по налогам, прокурор приезжает. Бюджетную субсидию для МСП - 100 тысяч рублей в год на закупку оборудования - честно распределяют. Но мне не нравится, что нас воспринимают не как партнеров. Вы бы видели, с каким лицом представители администрации приехали опечатывать пекарню. Как же, злостного неплательщика наказали. А Озодбек, бывало, мешок муки взаймы брал, чтобы хлеб испечь, и сам развозил товар по торговым точкам - какие тут сверхприбыли? Столовая, кстати, снова сдается, но желающих нет, это о многом говорит.

Главное препятствие для развития бизнеса в деревне, по мнению Тагира, нехватка оборотки. На помощь поселковой казны рассчитывать не стоит - она дотационная. Банки предлагают полмиллиона под 19-25 процентов годовых, в Старой Утке таких денег не заработать. Про льготные кредиты и образовательные программы от областного фонда поддержки предпринимательства здесь и не слышали. Раньше действовало объединение МСП Западного управленческого округа, Хасанов даже входил в его совет и ездил на заседания в Первоуральск раз в месяц, но сейчас они не проводятся.

Наверное, есть и другое видение ситуации. Однако несколько попыток узнать мнение муниципальной власти оказались бесплодными: глава Староуткинска Сергей Кузовков оказался очень занят. После нескольких звонков в администрацию секретарь записала данные журналиста и пообещала все передать главе. Ответной реакции мы так и не дождались.

Комментарий

Илья Тыщенко, председатель свердловского отделения "Опоры России":

- К сожалению, такие факты не редкость, они во многом обусловлены юридической неграмотностью малого бизнеса, тем более сельского. Возможно, отношение к нему изменит разворачивающийся кризис. Надо пестовать молодых ребят, которые готовы остаться в деревне, строить им жилье за счет государства, давать беспроцентные займы на развитие. Областной фонд поддержки предпринимательства хорошо работает, но, наверное, неправильно, чтобы в каждом селе было его подразделение: мы никогда не прокормим такую армию чиновников. Знаю, что каждый год они выезжают в муниципалитеты с семинарами. Кроме того, сегодня, имея доступ в Интернет, можно получить консультацию, не приезжая в Екатеринбург. Проблема, скорее, в другом: чтобы оформить субсидию, особенно невозвратную, нужно огромное количество бумаг. Не под силу это простому фермеру! В итоге большая часть господдержки достается крупным, успешным хозяйствам, потому что у них есть свои бухгалтеры, юристы, своя доля инвестиций. Этот перекос надо ликвидировать.

Между тем

"Становление и развитие МСП - одна из составляющих развития экономики городского округа", - говорится на сайте Староуткинской администрации. Здесь же указано, что "организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории отсутствуют. Администрацией ГО проводится консультационная и информационная работа, а также оказывается финансовая и имущественная поддержка". По официальным данным за 2019 год, в поселке работают 60 ИП и 17 юрлиц. Больше всего (31) занято в торговле, по восемь - в обрабатывающих производствах и строительстве. В АПК - всего три. Поступления ЕНВД в бюджет год от года снижаются: если в 2017-м перечислено 1129 тысяч рублей, то в 2018-м - всего 869 тысяч.