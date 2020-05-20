Свердловчане младше 45 лет стали чаще становиться жертвами мошенников

Новости

Видео: На берегу Вятки обнаружили свалку с медицинскими анализами 15:30
В Волгограде вахтовиков из Якутии отправили в обсерватор 15:29
В Великом Новгороде завели дело из-за очереди за бесплатными продуктами 15:28
В Германии раскопали 300-тысячелетнего слона 15:17
В Адыгее впервые пациенту c COVID-19 перелили иммунную плазму 15:11
Мэр Мадрида обвинил правительство Испании в появлении голодных очередей 15:05
Нагретый на солнце автомобиль назвали камерой смерти для коронавируса 15:02
Курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов 15:01
Тверские врачи пожаловались на отсутствие масок и недоплату 14:48
В Крыму откроется академия футбола 14:45
Суд принудительно госпитализировал свердловчанку с COVID-19 14:39
Телекомпания "Крым" намерена судиться с YouTube из-за удаления аккаунта 14:36
Создан парус для скоростных межзвездных путешествий 14:33
Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать 14:31
В Петербурге призывников обязали носить маски и соблюдать дистанцию 14:30
Роспотребнадзор разъяснил, кого накажут за нарушение "масочного режима" 14:24
На Балтфлот отправили первую партию призывников 14:22
В Китае в 1000-летней могиле найден "сказочный мост" в загробный мир 14:18
На берегу Черкесского моря нашли артефакты XIX столетия 14:15
Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО 14:13
Сечин останется главой "Роснефти" 14:08
На Алтае из окна детсада выпал трехлетний воспитанник 14:08
Россия подарила Жировичскому монастырю в Беларуси 12 колоколов 14:08
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 14:07
Совфед поддержал норму об увеличении предельного возраста ректоров до 70 лет 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловчане младше 45 лет стали чаще становиться жертвами мошенников

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
По данным полиции, с января по апрель в Свердловской области зарегистрировано 1814 случаев мошенничества с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе с помощью мобильных телефонов - 1007. Кроме того, зарегистрирована 721 кража средств с банковских карт.

Как пояснил заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области, подполковник Илья Батанов, разница между первым и вторым чисто юридическая: при мошеннических действиях клиента вынуждают сходить к банкомату и совершить какие-то операции, а вот при краже с карты ее владелец никуда не ходит, деньги у него просто списывают со счета удаленно.

Фото: iStock
Телефонные номера мошенников предложили блокировать

Количество таких преступлений выросло на всех территориях региона. Интересно, что среди пострадавших основная масса - не пенсионеры, как можно было бы подумать, а граждане 25-45 лет, которые доверяют цифровым технологиям, совершают покупки в Сети на непонятных сайтах, пользуются онлайн-банком. Обычно по телефону мошенники представляются службой безопасности и под предлогом несанкционированных списаний переводят деньги на подконтрольные счета. Доступ к средствам они получают, выведав cvc-код или пароль из смс, либо подключившись через платежную систему AndroidPay, ApplePay. Также популярна версия "необходимо установить программу удаленного доступа для защиты карты".

Обычно "под раздачу" попадают широко известные банки. Более того, полиции удалось задержать целую группу жителей Курганской области, которые воровали деньги не только у соседей-свердловчан, но и в других регионах России, представляясь работниками Центробанка. Уголовное дело, в котором 40 эпизодов, уже отправлено в суд.

Пандемия только подхлестнула фантазию мошенников: сегодня они обзванивают население, обещая вернуть деньги за авиабилеты, выплатить пособия по безработице, компенсации на детей, пройти платное тестирование на коронавирус и тому подобное. Не гнушаются маскироваться и под волонтеров. В конечном итоге цель - выведать cvc-код или вынудить человека совершить платеж на фишинговом сайте. Внешне их подделывают под портал госслуг, сайты ЦБ, ПФР, Минздрава, даже ВОЗ.

Фото: iStock
Мошенники через интернет обманули предпринимателей на 15 миллионов рублей

- В первом квартале банки сообщили о 1250 случаях несанкционированного доступа к счетам жителей Свердловской области на 7,7 миллиона рублей, - рассказал заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергей Бызов. - Мы советуем не вводить данные своей карты не неизвестных сайтах и не переходить по ссылкам, никому не сообщать реквизиты, пин-коды, пароли из смс. Не соглашаться на "заманчивые предложения" выгодных кредитов или компенсаций. Лучше положить трубку и проверить информацию о звонящей компании в интернете. А потом перезвонить в банк или госорганизацию самому, набрав номер телефона вручную. Взять его можно из договора или из официальных телефонных справочников.

Также, по мнению эксперта, нецелесообразно держать большой остаток средств на карте, которая используется для онлайн-покупок - лучше столько, сколько собираетесь потратить. Для пароля не стоит использовать цифры последовательно от 1 до 9. По статистике взломов, это самый популярный пароль. Далее следуют "qwerty", "любовь", "привет" и "солнышко".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"