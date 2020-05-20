Свердловчане младше 45 лет стали чаще становиться жертвами мошенников

По данным полиции, с января по апрель в Свердловской области зарегистрировано 1814 случаев мошенничества с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе с помощью мобильных телефонов - 1007. Кроме того, зарегистрирована 721 кража средств с банковских карт.

Как пояснил заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области, подполковник Илья Батанов, разница между первым и вторым чисто юридическая: при мошеннических действиях клиента вынуждают сходить к банкомату и совершить какие-то операции, а вот при краже с карты ее владелец никуда не ходит, деньги у него просто списывают со счета удаленно.

Количество таких преступлений выросло на всех территориях региона. Интересно, что среди пострадавших основная масса - не пенсионеры, как можно было бы подумать, а граждане 25-45 лет, которые доверяют цифровым технологиям, совершают покупки в Сети на непонятных сайтах, пользуются онлайн-банком. Обычно по телефону мошенники представляются службой безопасности и под предлогом несанкционированных списаний переводят деньги на подконтрольные счета. Доступ к средствам они получают, выведав cvc-код или пароль из смс, либо подключившись через платежную систему AndroidPay, ApplePay. Также популярна версия "необходимо установить программу удаленного доступа для защиты карты".

Обычно "под раздачу" попадают широко известные банки. Более того, полиции удалось задержать целую группу жителей Курганской области, которые воровали деньги не только у соседей-свердловчан, но и в других регионах России, представляясь работниками Центробанка. Уголовное дело, в котором 40 эпизодов, уже отправлено в суд.

Пандемия только подхлестнула фантазию мошенников: сегодня они обзванивают население, обещая вернуть деньги за авиабилеты, выплатить пособия по безработице, компенсации на детей, пройти платное тестирование на коронавирус и тому подобное. Не гнушаются маскироваться и под волонтеров. В конечном итоге цель - выведать cvc-код или вынудить человека совершить платеж на фишинговом сайте. Внешне их подделывают под портал госслуг, сайты ЦБ, ПФР, Минздрава, даже ВОЗ.

- В первом квартале банки сообщили о 1250 случаях несанкционированного доступа к счетам жителей Свердловской области на 7,7 миллиона рублей, - рассказал заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергей Бызов. - Мы советуем не вводить данные своей карты не неизвестных сайтах и не переходить по ссылкам, никому не сообщать реквизиты, пин-коды, пароли из смс. Не соглашаться на "заманчивые предложения" выгодных кредитов или компенсаций. Лучше положить трубку и проверить информацию о звонящей компании в интернете. А потом перезвонить в банк или госорганизацию самому, набрав номер телефона вручную. Взять его можно из договора или из официальных телефонных справочников.

Также, по мнению эксперта, нецелесообразно держать большой остаток средств на карте, которая используется для онлайн-покупок - лучше столько, сколько собираетесь потратить. Для пароля не стоит использовать цифры последовательно от 1 до 9. По статистике взломов, это самый популярный пароль. Далее следуют "qwerty", "любовь", "привет" и "солнышко".