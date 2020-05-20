В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание

В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 10.25 по местному времени. "С учетом конструктивных особенностей здания (пустотные перекрытия) и угрозы распространения огня ранг пожара повышен до второго", - сообщает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

По имеющимся данным, пожар начался в подсобке на первом этаже. Затем по пустотам внутри строения пламя пошло на второй этаж. Сейчас в здании отмечается сильное задымление.

Предварительно известно, что людей в доме не было, никто не пострадал. На месте происшествия работает три звена газодымозащитной службы, развернут штаб пожаротушения.