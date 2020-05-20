В Челябинской области ребенок стал жертвой опасной игры

В поселке Трубный под Челябинском организовано расследование гибели 10-летнего мальчика, по предварительным данным, ставшего жертвой опасного развлечения, сообщили в среду в следственном управлении СК по региону.

Речь идет об игре, в которой подростки доводят друг друга потери сознания, ограничивая доступ кислорода в легкие. Впрочем, не исключено, что погибший играл в опасную игру в одиночку. В обстоятельствах происшествия разбирается следствие.

- Ребенка обнаружили мертвым вечером 19 мая, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту проводится доследственная проверка, однако есть основания полагать, что смерть не носит криминальный характер.