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20.05.2020 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области ребенок стал жертвой опасной игры

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В поселке Трубный под Челябинском организовано расследование гибели 10-летнего мальчика, по предварительным данным, ставшего жертвой опасного развлечения, сообщили в среду в следственном управлении СК по региону.

В Челябинской области двухлетняя девочка отравилась уксусом

Речь идет об игре, в которой подростки доводят друг друга потери сознания, ограничивая доступ кислорода в легкие. Впрочем, не исключено, что погибший играл в опасную игру в одиночку. В обстоятельствах происшествия разбирается следствие.

- Ребенка обнаружили мертвым вечером 19 мая, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту проводится доследственная проверка, однако есть основания полагать, что смерть не носит криминальный характер.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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