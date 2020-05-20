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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области двухлетняя девочка отравилась уксусом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована проверка инцидента в городе Юрюзань, где оставленный без присмотра ребенок отравился уксусной кислотой. Материалы по факту отравления переданы из полиции в следственные органы, сообщили в СК региона.

В Югре погибли волонтеры, искавшие упавшего в реку мальчика

- Утром 19 мая в лечебное учреждение города Катав-Ивановск была доставлена двухлетняя девочка с диагнозом: отравление уксусной кислотой, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, в указанный день в Юрюзань девочка, оставшись без внимания взрослых, сделала глоток из бутылки с уксусной кислотой, стоявшей в доступном месте. В больнице ребенку оказывается необходимая помощь

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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