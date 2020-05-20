В Челябинской области двухлетняя девочка отравилась уксусом

В Челябинской области организована проверка инцидента в городе Юрюзань, где оставленный без присмотра ребенок отравился уксусной кислотой. Материалы по факту отравления переданы из полиции в следственные органы, сообщили в СК региона.

- Утром 19 мая в лечебное учреждение города Катав-Ивановск была доставлена двухлетняя девочка с диагнозом: отравление уксусной кислотой, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, в указанный день в Юрюзань девочка, оставшись без внимания взрослых, сделала глоток из бутылки с уксусной кислотой, стоявшей в доступном месте. В больнице ребенку оказывается необходимая помощь

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.