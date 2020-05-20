В Югре добыли 12-миллиардную тонну черного золота

Сегодня Югра отмечает событие, можно сказать, исторической важности. Здесь добыли 12-миллиардную тонну нефти с того момента, когда в 1964 году забили первые промышленные скважины и было начато активное освоение недр региона. Показательно, что произошло это в год 90-летия округа.

Отметим, первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году.

Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду черного золота.

Пятый миллиард тонн нефти округ получил в 1990 году, шестой - в 1994-м, седьмой - в 2000-м. 2004 год ознаменовался добычей восьмимиллиардной тонны нефти. 11 миллиардов тонн нефти в Югре было добыто в 2016 году.

За 2019 год регион получил более 236 миллионов тонн нефти. Проходка в эксплуатационном бурении составила 17 миллионов метров, построено 4470 новых добывающих скважин. В промышленную эксплуатацию введено пять новых месторождений - на 1 января 2020 года их насчитывалось 485.

Отметим, Югра - основной нефтедобывающий регион России - на его долю приходится около 42 процентов общероссийской добычи.

Ресурсы округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса государства.

Добычу нефти на территории Югры ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", ЛУКОЙЛ. Если брать в совокупности, эти предприятия добывают 80,2 процента всей нефти в Югре.

В 2019 году 50 процентов добычи нефти пришлось на 14 крупных месторождений, на каждом из которых добыто более 3 миллионов тонн.

Наибольший объем добычи на Приобском месторождении - 34 миллиона 550 тысяч тонн. Его разработкой занимаются нефтяные компании "Роснефть" и "Газпром нефть". На втором месте по объемам добычи - Самотлорское месторождение, где извлечено 18 миллионов 413 тысяч тонн черного золота. Свою деятельность здесь ведет "Роснефть".Третье место принадлежит Приразломному месторождению, разрабатываемому компанией "Роснефть" - 9 миллионов 728 тысяч тонн. Четверку лидеров замыкает месторождение компании "Сургутнефтегаз" - Федоровское, откуда в минувшем году извлечено 9 миллионов 514 тысяч тонн нефти.

По оценкам экспертов, в недрах Югры сосредоточено еще около 60 процентов текущих извлекаемых запасов России.

Резервом для продолжения динамичного развития и роста нефтедобычи в регионе являются залежи уже эксплуатируемых месторождений, а также трудноизвлекаемые запасы. Значительный объем последних находится в баженовских отложениях. И их введение в разработку сегодня - очень важная отраслевая задача.

Сегодня в Югре ведется активная работа по созданию условий для непрерывного образования квалифицированных специалистов. Эта деятельность осуществляется в тесной связке с нефтяными компаниями и промышленными предприятиями, технопарками и научно-исследовательскими институтами. Регион сотрудничает с Московским государственным университетом, Российским институтом нефти и газа имени Губкина, Санкт-Петербургским горным университетом, Курчатовским институтом.

- Нефтяная отрасль не терпит остановок в развитии. Нефть, как ребус, обладает большими ресурсами, но не менее важно подобрать к нему ключи, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе третьего международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица". - Югра, где извлекается каждая вторая тонна российских углеводородов, делает ставку на производство продукции, например нефтегазохимии, а также на кадровый потенциал. Одним из средств диверсификации основного потребления нефти мы рассматриваем развитие малотоннажной нефтегазохимии с одновременным снижением негативных воздействий на окружающую среду через повышение уровня использования попутного нефтяного газа.

Отметим, что в связи с получением 12-миллиардной тонны нефти в Ханты-Мансийске пройдет торжественная церемония наполнения памятной бочки смесью нефти, добытой из месторождений нефтяных компаний, ведущих свою деятельность в Югре. Подписи на этой бочке в ходе третьего форума "Нефтяная столица", состоявшегося в феврале в Нижневартовске, оставили губернатор Югры Наталья Комарова, ведущие эксперты и работники нефтегазовой отрасли.

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С добычей 12 миллиардов тонн нефти югорчан поздравил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Более полувека назад в Западной Сибири, в Югре мы совершили легендарные открытия, укрепили мощь отечественного топливно-энергетического комплекса, - говорится в поздравлении. - Позади - годы поисков, неоценимого опыта, упорства в достижении поставленных целей, впереди - по-прежнему героические будни профессиональных коллективов в условиях новых задач и вызовов. Сегодня из недр Югры извлекли лишь половину имеющихся запасов, еще столько же, а это более 40 процентов остаточных извлекаемых запасов нефти России, находится в югорских кладовых. Созданная в регионе инфраструктура, накопленный опыт нефтегазодобывающих предприятий позволяют рассматривать Югру в качестве общероссийской площадки для испытаний и выбора нестандартных подходов повышения эффективности деятельности в стратегической отрасли. Уверен, высокий профессионализм и компетентность трудовых команд организаций нефтегазового комплекса региона помогут добиться новых значительных результатов и в дальнейшем сохранить лидирующие позиции нефтегазового комплекса Югры".

Поздравление поступило и от министра энергетики России Александра Новака:

"Май 2020 года отныне вписан в историю нефтегазового комплекса России как важный "нефтяной рубеж". Сегодня Югра - не только земля "большой" нефти, лидер добычи в России, но и территория новых возможностей, отраслевой полигон для запуска передовых технологических решений, - отметил глава министерства. - Стратегические задачи, которые стоят перед вами, не позволяют расслабиться, стимулируют к постоянному расширению профессиональных компетенций, опережающему внедрению цифровых и интеллектуальных систем, поиску нестандартных "ключей" для разработки запасов баженовской свиты, масштабному применению современных методов поддержки и увеличения нефтеотдачи, позволивших остановить падение и стабилизировать добычу нефти в регионе, обеспечив значительный задел для ее дальнейшего развития и роста. Все это становится крепким фундаментом для дальнейшего уверенного развития предприятий нефтегазового комплекса, нефтесервисной индустрии, нефтепереработки и нефтегазохимии".