Два месяца люди в нашей стране из-за пандемии сидят в самоизоляции. Конечно же, ряд интернет-сервисов и телеканалов поторопились запустить новые фильмы и сериалы, снятые на удаленке и про удаленку. Обозреватель "РГ" рассказывает о самых удачных из них.

#СидЯдома (видеосервис Premier)

Пока одни актеры переживают из-за отсутствия работы в реальности, другие перешли работать на удаленку. Именно так случилось с Александром Робаком, Анной Михалковой, Борисом Дергачевым, Анной Котовой-Дерябиной, Олесей Железняк, Юлией Александровой, Гошей Куценко и Михаилом Кремером. Все они снялись в screenlife-ситкоме "СидЯдома". Все его герои находятся на самоизоляции. Новые серии выходят раз в неделю. Робак играет Геннадия Борисовича - владельца сети хозяйственных магазинов "КлинХоз" в Подольске, который пытается спасти свой бизнес в эпоху пандемии. Холостой и пьющий бывший полковник ФСО, по совместительству начальник службы безопасности и логист Серега Дергач - это герой Гоши Куценко. Он окопался на даче с запасом алкоголя и поставляет противоречивые данные от своих сомнительных информаторов. Жена Геннадия Борисовича никак не вырвется с Бали. Бывшая жена в исполнении Анны Михалковой времени зря на карантине не теряет... Кстати, видеоплатформа PREMIER запустила во время пандемии первое международное реалити-шоу, созданное Comedy Club Production. Герои проекта "Закрытый мир" - а их шестеро - находятся в разных концах земного шара, но создается ощущение, будто все они - на расстоянии вытянутой руки.

"Изоляция" (Ivi)

Герои документального реалити "Изоляция" - известные артисты, которые также потеряли возможность сниматься в кино и решили снять свой собственный фильм о том, как изменилась жизнь миллионов русских людей во всем мире. Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников и другие звезды кино, спорта, журналистики, музыки, а также российские и иностранные врачи общаются по видео, затрагивая актуальные темы, связанные с пандемией: от теории заговоров до глобальных проблем в мировой экономике. Герои выходят на связь друг с другом и с людьми разных возрастов и профессий, которые живут в России, Америке, Италии, ОАЭ, Франции, Китае, Бали и других странах.

"Безопасные связи" (Start)

Режиссер Константин Богомолов представил своим поклонникам сериал "Безопасные связи" - о любви на удаленке в формате screenlife. В центре сюжета - истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. В сериале рассказаны истории трех пар разного возраста - тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов. Экран не разделяет, а объединяет их. Любовь Аксенова и Игорь Миркурбанов, Надежда Маркина и Сергей Сосновский, Никита Ефремов, Мария Шумакова, Александра Ребенок, Леонид Бичевин - эти актеры заняты в сериале. Также Богомолов подготовил для сервиса "дистанционную" серию интервью - "Коронный выход". Это совместный проект с Театром на Малой Бронной, в рамках которого режиссер беседует с Мариной Зудиной, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами. Естественно, по видеосвязи. Новые выпуски появляются на START каждую неделю по вторникам. А эпизоды сериала "Безопасные связи" - по средам и воскресеньям - два раза в неделю.

#вмаскешоу (More.tv)

В скетчкоме #вмаскешоу герои учатся справляться с жизнью на карантине, ищут и переизобретают себя. Актуальный формат screenlife примерили на себя Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Михаил Тарабукин, Владимир Сычёв и другие звезды. Филипп Киркоров сыграл коллегу по цеху - суперпопулярного артиста, оставшегося без заоблачных гонораров. Психолога "на грани" играет Ольга Медынич. Ее героиню сильно бесит собственный муж. В кадре зрители видят видеоконференции, сторис, прямые эфиры, посты в социальных сетях и другие актуальные digital-форматы. Проект выходит по две серии в неделю. Всего 10 серий.

В сериале "Нагиев на карантине" известный актер и шоумен открывает для себя новую, спокойную жизнь,полную добра. Фото: Видеосервис Premier

"Все вместе" (Okko)

Новый скринлайф-сериала "Все вместе" - истории друзей, которые регулярно встречаются в видеочате и обсуждают стремительно меняющуюся жизнь. Всего в сериале 8 эпизодов. В ролях: Данила Якушев, Даниил Вахрушев, Юлия Топольницкая и другие. По сюжету Гоша и Лера собирались устроить на выходных вечеринку с друзьями и объявить, что ждут ребенка. Однако вирус и паника вмешались в планы ребят... Также Okko запустил сериал "Нагиев на карантине". Это история артиста Дмитрия Нагиева, которая разворачивается в совершенно новых для него реалиях. В проекте - 10 серий продолжительностью до 15 минут. Партнеры Нагиева популярные актеры и звезды шоу-бизнеса.

"Беезумие"(КиноПоиск HD)

Комедийный сериал "Беезумие" рассказывает о том, как поставить спектакль в онлайне. Игорь Верник играет в нем актера Игоря, Евгений Стычкин - актера Евгения, Максим Матвеев - актера Максима, Кристина Асмус - актрису Кристину, а Аглая Тарасова - актрису Аглаю. Роль режиссера играет Александр Молочников. По сюжету модный московский режиссер горит желанием поставить новый спектакль. Однако сам он застрял за границей, да и времена изменились - пришел вирус. Вместе с известными артистами творцу приходится репетировать удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли - настоящая овца...

Сериал состоит из 8 эпизодов по 15-20 минут. Новые серии выходят каждую неделю.