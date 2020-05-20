Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в ходе совещания генерал-лейтенант Алексей Кузьменков обратил внимание на то, что во исполнение Указа Президента России от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов распорядился продолжить ограничительные мероприятия в центральном аппарате ведомства до особого распоряжения. А командующим округами войск национальной гвардии следует проводить поэтапное снятие ограничительных мер, в соответствии с решениями высших должностных лиц субъектов РФ.

Были заслушаны доклады руководителя департамента медицинского обеспечения Росгвардии генерал-майора медицинской службы Андрея Иващенко, а также начальников оперативных штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции округов войск.

Так, на базе Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора войск национальной гвардии сформирована лаборатория диагностики COVID-2019, специалисты которой провели более 2 тысяч тестов на наличие в организме вируса COVID-2019.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки участники совещания обсудили организацию работы по перевозке и размещению призывников, а также замене личного состава ОГВ(с) в Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии.

Особое внимание было уделено организации в войсках исследования иммунного статуса личного состава методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Сейчас ведомство закупает тест-системы для проведения в лабораториях госпиталей Росгвардии исследований на наличие у военнослужащих и сотрудников антител к короновирусной инфекции.

В ближайшее время оборудование для проведения диагностики полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики) дополнительно будет поставлено во 2-й военный клинический госпиталь.

Генерал-лейтенант Алексей Кузьменков поставил задачу оказать максимальную помощь начальникам военных госпиталей для подготовки помещений лабораторий и установке оборудования для проведения ИФА-диагностики, а 2-му военному госпиталю в развертывании лабораторий ИФА и ПЦР-диагностики.