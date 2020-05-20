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Рубрика: Экономика

Роскачество проверило джинсы на прочность

Текст: Александр Проценко
Самую популярную в мире и в России женскую одежду - джинсы проверили эксперты Роскачества. Специалисты выяснили, все ли товары обладают достаточной воздухопроницаемостью, указывают ли производители достоверный состав ткани на маркировке, устойчива ли окраска джинсов после стирки и как долго они прослужат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские и европейские джинсы в исследовании не участвовали - проверке подверглась лишь продукция из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Польши и России. Причем, эксперты оценивали товары на соответствие как обязательным требованиям, так и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Фото: iStock
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Главную проверку выдержали все образцы - джинсы оказались нетоксичными. По гигроскопичности (гигиенический показатель, определяющий способность материала поглощать и отдавать влагу) все проверенные джинсы также соответствовали нормам технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", подтвердив нормальные впитывающие свойства основных волокон - хлопка. Зато проверку по воздухопроницаемости без нареканий прошел лишь один образец - у остальных этот показатель оказался ниже требований ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности".

Проверку на устойчивость окраски выдержали лишь четыре образца из семи, зато на усадку - изменится ли размер джинсов после стирки - все образцы выдержали без замечаний. А нормативную стойкость к истиранию (до дыр) и к растягиванию до разрыва показали лишь шесть образцов из семи. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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