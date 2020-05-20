Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы санаториев

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, принять санатории смогут только отдыхающих, которые предоставят отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19 - они должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда. Вернувшись из отпуска домой, потребуется предоставить информацию об отсутствии контакта с вероятными больными 14 последних суток.

Отдельные требования - к работе самих санаторно-курортных учреждений. Перед стойкой регистрации отдыхающих на полу должна быть нанесена специальная разметка, которая обозначает безопасную дистанцию. Заселять в номер, согласно рекомендациям, будут не более одного человека или не более одной семьи. По приезде, а затем ежедневно отдыхающим будут измерять температуру. В случае признаков ОРВИ они обязаны предупредить и затем отправиться на лечение.

В закрытых помещениях, при скоплении людей, придется носить маски. Приобрести их отдыхающие смогут на территории санатория.

Столики в столовой будут расставлены на расстоянии не менее двух метров. Рассадка будет проводиться с учетом требований безопасности.

"С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. При этом необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадку не более одного человека за один стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере)", - приводит ТАСС выдержку из рекомендаций. По возможности в санитарном ведомстве советуют санаториям организовать питание отдыхающих в номерах.

Оказание медицинских услуг будет проводиться только по предварительной записи. Сами сотрудники должны будут получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Она должна быть выдана не более чем за неделю до выхода на работу.

Принципов социального дистанцирования отдыхающим придется придерживаться и на пляже. К примеру, шезлонги и зонты будут расставляться на большом расстоянии друг от друга. Сотрудники будут следить, чтобы на пляже не было скученности. "Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме рекомендаций отдыхающим, санитарное ведомство подробно прописало систему дезинфекции, уборки помещений, инвентаря, столиков, шезлонгов, детских площадок и беседок на открытом воздухе.