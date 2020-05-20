Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы санаториев

Новости

29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид 22:50
В МИД прокомментировали удаление с YouTube аккаунта крымского телеканала 22:49
В Подмосковье снова дали отопление 22:38
Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости" 22:35
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта 22:25
Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных 21:30
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины 21:20
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет 21:19
В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая 21:13
В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19 21:05
В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации 20:59
В Ленобласти погиб военнослужащий-контрактник 20:50
Турция не примет туристов из России в июне 20:33
В Москве выпал снег 20 мая 20:13
В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 19:59
В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии 19:46
Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных 19:46
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания 19:45
В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 21:41
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы санаториев

Текст: Екатерина Петрова
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, принять санатории смогут только отдыхающих, которые предоставят отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19 - они должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда. Вернувшись из отпуска домой, потребуется предоставить информацию об отсутствии контакта с вероятными больными 14 последних суток.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Отдельные требования - к работе самих санаторно-курортных учреждений. Перед стойкой регистрации отдыхающих на полу должна быть нанесена специальная разметка, которая обозначает безопасную дистанцию. Заселять в номер, согласно рекомендациям, будут не более одного человека или не более одной семьи. По приезде, а затем ежедневно отдыхающим будут измерять температуру. В случае признаков ОРВИ они обязаны предупредить и затем отправиться на лечение.

Фото: iStock
В Госдуме сообщили о сроках открытия курортов и ценах на путевки

В закрытых помещениях, при скоплении людей, придется носить маски. Приобрести их отдыхающие смогут на территории санатория.

Столики в столовой будут расставлены на расстоянии не менее двух метров. Рассадка будет проводиться с учетом требований безопасности.

"С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. При этом необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадку не более одного человека за один стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере)", - приводит ТАСС выдержку из рекомендаций. По возможности в санитарном ведомстве советуют санаториям организовать питание отдыхающих в номерах.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Роспотребнадзор рекомендовал заполнять только половину салона самолета

Оказание медицинских услуг будет проводиться только по предварительной записи. Сами сотрудники должны будут получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Она должна быть выдана не более чем за неделю до выхода на работу.

Принципов социального дистанцирования отдыхающим придется придерживаться и на пляже. К примеру, шезлонги и зонты будут расставляться на большом расстоянии друг от друга. Сотрудники будут следить, чтобы на пляже не было скученности. "Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме рекомендаций отдыхающим, санитарное ведомство подробно прописало систему дезинфекции, уборки помещений, инвентаря, столиков, шезлонгов, детских площадок и беседок на открытом воздухе.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду